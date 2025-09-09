한국인 전용 취업 비자 시급…'워킹그룹' 검토

<앵커>



이번 무더기 구금 사태를 해결할 근본적인 방법은 미국 비자 문제를 푸는 겁니다. 구체적으로는 한국인 특별비자 입법이나, 취업비자를 행정명령으로 늘리는 방안 등이 거론되고 있는데요. 정부는 미국과 실무협상단을 꾸리는 방안을 검토하고 있습니다.



미국에서 일할 수 있는 비자 중 대표적인 건 E-1과 E-2.



무역회사나 투자사 주재원 등이 받을 수 있는 비자입니다.



일반 주재원 비자 L-1, 전문직 비자 H-1B도 있습니다.



하지만, 미국 현지 사업체 지분의 50% 이상을 한국인이 갖고 있어야 하는 등 발급 조건이 까다롭습니다.



대미 투자 규모가 700조 원에 이르는 우리나라 입장에선, 비자 문제의 근본적 해결을 위해 한국인 전용 특별비자의 신설이 점점 더 절실해지고 있습니다.



[유혜준/미국 변호사 : (구금된 분들이) 협력사 직원분들이시잖아요. 영세한 규모도 많고, 비자 받기가 (대기업보다) 훨씬 까다로운 게 많습니다. 수월하게 합법적으로 일하기 위해선 전용 비자가 신설되는 게 매우 중요하다고….]



미국에선 지난 2005년, 호주인 전문직 특별비자인 'E-3'가 신설됐습니다.



호주인들에겐 해마다 1만 500개의 E-3 비자가 배정되는데, 호주는 미국 특별비자가 입법된, 현재까지 유일한 국가입니다.



한국인 전용 비자인 'E-4'를 신설하자는 미국 내 입법 논의는 2012년부터 시작됐습니다.



올해도 미 하원에선 한국인 최대 1만 5천 명에게 최장 2년 동안 미국 체류를 가능하게 하자는 법안이 발의됐지만, 13년째 입법은 감감무소식입니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 법이 처음 입안됐을 때보다 발의 의원들이 점점 줄고 있습니다. 그만큼 미국의 반이민 정서가 강해지고 있다는 뜻이고요.]



트럼프 대통령의 행정명령 등을 통해서 해마다 8만 5천 개만 추첨으로 발급하는 전문직 비자 'H-1B' 가운데 한국인의 몫을 일정하게 할당받는 방안도 거론됩니다.



결국, 특별비자 입법이든 할당량 확보를 위한 행정명령이든 대미 협상이 관건입니다.



정부는 미국과 실무협상단 구성을 검토하고 있다고 밝혔습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 외교부, 그다음에 미국, 그 위에 우리 대통령실, 백악관 해서 필요하면 워킹그룹을 만들든지 이렇게 해서….]



대규모 대미 투자 약속을 지렛대로 실효성 있는 해법을 도출해야 할 과제가 우리 정부 앞에 놓여 있습니다.



