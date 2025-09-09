박진영 "K팝 특별한 기회, 반드시 살리겠다"… 대통령 직속 대중문화교류위원장 발탁

이재명 대통령이 신설되는 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의력책임자(CCO) 겸 대표 프로듀서를 전격 발탁했다. 함께 공동위원장직을 맡게 된 인물은 최휘영 문화체육관광부 장관이다.



강훈식 대통령비서실장은 9일 용산 대통령실 브리핑에서 "박 대표는 한국을 대표하는 가수이자 프로듀서로서 K팝 세계화를 위해 꾸준히 노력해 왔다"며 "전 세계인이 우리 대중문화를 더 많이 향유하고, 우리 역시 다양한 외국 문화를 접할 수 있는 '문화 교류의 허브 국가'를 만드는 데 기여할 것"이라고 임명 배경을 설명했다.



박진영 역시 같은 날 개인 SNS를 통해 소감을 직접 밝혔다. 그는 "정부 일을 맡는다는 것이 엔터 업계 종사자로서는 부담스럽고 걱정되는 일이었지만, 지금 K팝이 맞이한 특별한 기회를 반드시 살려야 한다는 생각에 결심했다"고 전했다. 이어 "2003년 미국 음반사에 직접 홍보 자료를 돌리던 때부터, 2009년 원더걸스가 한국 가수 최초로 빌보드 Hot100 차트에 진입했을 때까지, 제 꿈은 늘 같았다. K팝이 전 세계에서 사랑받는 것"이라고 강조했다.



또 그는 "현장에서 느꼈던 제도적 보완점들을 정책에 반영해 후배 아티스트들이 더 많은 기회를 얻도록 돕겠다"며 "K팝이 단순한 음악을 넘어 세계인들이 서로를 이해하고 교류하는 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)