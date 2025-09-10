뉴스

담배 피우고 나가버린 심청, 무슨 생각으로 만들었을까?ㅣ연출가 요나 김 [커튼콜 279]

김수현 문화전문기자
작성 2025.09.10 09:28 조회수
담배 피우고 나가버린 심청, '파격'은 어떻게 시작됐을까?ㅣ연출가 요나 김 [커튼콜 279]
 
커튼콜 279회는 최근 공연계 화제작으로 꼽히고 있는 국립창극단 〈심청〉의 연출가 요나 김과 함께 합니다.

독일과 오스트리아에서 활동 중인 오페라 연출가 요나 김은 ‘효녀’로만 여겨져 온 심청을, 희생을 강요당한 약자의 이야기로 새롭게 해석했습니다. 판소리의 원가사를 한 글자도 바꾸지 않으면서도 시간과 맥락을 재구성해 전혀 다른 서사를 만든 것이지요.
전주세계소리축제 개막작이었고 서울 국립극장 공연까지 전석 매진을 기록한 이번 무대는 논쟁도 불러일으켰습니다. 요나 김은 어떤 고민과 시선으로 이 작품을 만들었을까요? 공연을 봤든 안 봤든, 그가 들려주는 21세기 심청 이야기는 분명 흥미로울 것입니다.

유튜브 재생목록에   김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 연출가 요나 김 l 글·편집 : 김은혜 PD

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
