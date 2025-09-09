[8뉴스 예고] '미 구금' 전세기 내일 투입…이 대통령 "큰 책임감"

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. '미 구금' 전세기 내일 투입…이 대통령 "큰 책임감"



미국 조지아주에 구금된 우리 국민의 귀국을 위한 전세기가 내일(10일) 현지로 출발할 예정입니다. 당국이 석방 실무 협상에 나선 가운데, 이재명 대통령은 "큰 책임감을 느낀다"며 세심한 상황 관리를 주문했습니다.



2. 'KT 소액결제 피해' 민관합동조사단 출범



KT 이용자를 중심으로 무단 소액결제 피해가 잇따르자, 정부가 민관합동조사단을 꾸려 원인 규명에 착수했습니다. KT는 개인정보 해킹 정황은 없다고 밝혔지만, 불안감이 확산하고 있습니다.



3. 김건희특검, 김상민 소환 조사…한덕수도 출석



공천 개입 의혹을 받고 있는 김상민 전 부장검사가 김건희특검에 출석하면서, 특검 수사 정보가 오해와 억측에 기반한 것 같다며, 그 부분을 소명하겠다고 말했습니다. 특검은 서희건설 매관매직 의혹과 관련해선 한덕수 전 국무총리를 소환 조사했습니다.



4. '제주 밀입국' 중국 남성 검거…"6명 왔다"



고무보트를 타고 제주도에 밀입국한 40대 중국인 남성이 검거됐습니다. 경찰과 해경은 "중국인 6명이 돈을 벌기 위해 왔다"는 진술을 토대로 나머지 중국인을 추적하고 있습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.