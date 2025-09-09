'여자 아베' 다카이치 출마 확실 시…내달 4일 자민당 총재 선거

▲ 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상

일본 집권 자민당이 당 총재인 이시바 시게루 총리 후임자를 뽑는 선거를 다음 달 4일 실시하기로 했다고 일본 언론들이 보도했습니다.보도에 따르면 자민당 총재 선거관리위원회는 차기 총재 선거 일정과 관련해 '9월 22일 고시, 10월 4일 투표'로 정했습니다.이에 따라오는 22일 공식 선거전이 시작되고 다음 달 4일 자민당 소속 국회의원 투표를 통해 새 총재가 선출됩니다.내각제인 일본에서는 보통 다수당 대표가 총리가 되며 현재 제1당은 자민당입니다.따라서 자민당 총재 교체는 총리 교체를 의미합니다.자민당은 당내 여론을 폭넓게 수렴하기 위해 총재 선거 기본 방식인 '당원 참가형'으로 이번 선거를 치르기로 했습니다.기본 방식은 국회의원이 각각 1표를 행사하고, 당원(당비 납부 일본 국적자)·당우(자민당 후원 정치단체 회원) 투표를 국회의원 합계 표수로 환산해 더하는 방식입니다.현재 자민당 소속 국회의원은 295명이므로, 당원·당우 표는 295표로 환산됩니다.신임 총리를 뽑는 임시국회 총리 지명 선거 일정은 아직 정해지지 않았지만, 닛케이는 10월 중순 가능성이 있다고 보도했습니다.이시바 총리가 지난해 9월 27일 자민당 총재에 당선되고 10월 1일 총리 지명 선거가 치러졌다는 점을 고려하면 10월 초순에 새 총리가 나올 수도 있을 것으로 보입니다.자민당 총재 선거 일정과 방식이 확정되면서 출마를 염두에 둔 잠룡들의 움직임이 본격화할 전망입니다.극우 성향 여성 중진인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 이번 선거에 출마할 의향을 굳혔다고 산케이신문 등이 보도했습니다.산케이신문은 다카이치 전 경제안보담당상이 입후보할 의향을 이미 굳혔으며 금주 중 출마 의사를 표명할 방침이라고 보도했습니다.그는 '여자 아베'로 불릴 만큼 우익 성향 행보를 보여온 정치인으로, 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해 왔습니다.지난해 총재 선거에서는 1차 투표에서 1위를 차지했지만 결선 투표에서 이시바 총리에게 밀려 패한 바 있습니다.유력한 후보로 거론되는 고이즈미 신지로 농림수산상은 아직 출마 여부에 대해 입장을 명확히 표명하지 않았습니다.하지만 그는 오늘(9일) 각료회의 뒤 기자회견에서 "자민당만으로는 국회가 움직이지 않기 때문에 야당과 함께 고물가 대책 등을 포함해 정치를 운용할 수 있는지가 과제가 될 것"이라며 "국민도 그것을 기대하고 있다"고 말했습니다.고이즈미 농림수산상은 제2야당인 일본유신회와 관계가 원만한 것으로 알려졌습니다.그는 지난달 21일 유신회 대표인 요시무라 히로후미 오사카부 지사와 함께 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포)를 둘러보기도 했습니다.반면 다카이치 전 경제안보담당상은 보수색이 강해 야당과 협력이 쉽지 않을 것으로 일본 언론은 평가하고 있습니다.(사진=연합뉴스)