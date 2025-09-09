한국 양궁, 광주 세계선수권 리커브 남자 단체전 결승 진출

▲ 9일 광주 남구 광주국제양궁장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 남자 단체전 4강에서 승리한 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 왼쪽부터 이우석, 김우진, 김제덕.

광주에서 열리고 있는 2025 세계양궁선수권 대회에서 우리나라가 리커브 남자단체전 결승에 진출해 은메달을 확보했습니다.김우진(청주시청), 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱)이 호흡을 맞춘 우리 대표팀은 광주 국제양궁장에서 열린 대회 남자단체전 준결승에서 일본을 슛오프 접전 끝에 5대 4(57-56 55-58 54-58 57-54<30-28>)로 물리치고 결승에 올랐습니다.우리 팀은 준결승에서 브라질을 꺾은 미국과 내일(10일) 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 우승을 다툽니다.여자 단체전에서는 안산(광주은행), 강채영(현대모비스), 임시현(한국체대)으로 구성된 우리 팀이 준결승에서 타이완에 슛오프 끝에 5대 4로 져 결승에 오르지 못했습니다.우리 팀은 준결승에서 일본에 진 인도를 상대로 내일 동메달 결정전을 치릅니다.(사진=연합뉴스)