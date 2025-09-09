[자막뉴스] "권성동 압력 의혹 사업, 즉시 중지해" 이재명 대통령 지시…"뜬금없이!" 발끈한 권성동

이재명 대통령이 오늘(9일) 소셜미디어에 올린 글입니다.



필리핀 차관 사업의 의혹을 다룬 기사 링크를 올리며 "부정부패 소지가 있는 부실사업으로 판정된 해당 사업에 대해 즉시 절차 중지를 명령했다"고 밝혔습니다.



그러면서 "무엇보다 다행스러운 점은, 사업이 아직 착수되지 않은 단계에서 사업비가 지출되지 않았다는 것"이라면서 "자그마치 7천억 원 규모의 혈세를 낭비하지 않고 부실과 부패로 이어질 수 있는 위험을 사전에 차단했다는 점"이라고 강조했습니다.



해당 기사는 기재부가 지난해 2월 '부정부패가 우려되는 부실 사업'으로 판단해 대외경제협력기금 차관 지원을 거부했던 7천억 규모의 필리핀 토목 사업이, 최상목 당시 기재부 장관 등에 대한 권성동 국민의힘 의원의 압력에 의해 재개됐다는 내용입니다.



보도가 나온 바로 다음날 이뤄진 이 대통령의 조치에 권성동 의원은 '정적 죽이기'라며 강하게 반발하고 나섰습니다.



권 의원은 소셜미디어를 통해 "이 대통령이 뜬금없이 저에 대한 비판과 함께 필리핀과의 차관 사업을 전격 파기했다"고 비난했습니다.



그러면서 "야당 탄압에도 넘지 말아야 할 선이 있다, 바로 국익과 국가 간 외교 관계"라면서 해당 차관 사업은 "개발도상국과의 신뢰를 쌓고 대한민국의 외교적 위상을 높이는 전략적 자산"이라고 설명했습니다.



이어 당시 발주된 건 타당성 조사였다는 점을 강조하면서, "이 대통령은 마치 7천억 원을 지켜낸 것처럼 호들갑을 떨었지만, 이는 행정의 기본조차 모른다는 것을 스스로 드러낸 것일 뿐"이라고 지적했습니다.



