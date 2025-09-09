광명서 귀갓길 초등생 끌고 가려던 고교생에 구속영장 신청 예정

▲ 광명경찰서

경기 광명시에서 귀가하던 초등학생을 끌고 가려 한 10대 고등학생에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 방침입니다.광명경찰서는 오늘(9일) 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(13세 미만 미성년자에 대한 강간·강제추행 등 미수) 혐의로 고등학생 A군에 대해 오늘 중 구속영장을 신청할 방침이라고 밝혔습니다.A군은 전날 오후 4시 20분 광명시 한 아파트에서 초등학교 저학년생인 B양을 따라가 엘리베이터 같은 층에서 내린 뒤 목을 조르며 끌고 가려 한 혐의를 받고 있습니다.그는 수 초간 강압적 행위를 이어가다가 B양이 큰 소리로 울며 저항하자 건물 밖으로 달아났습니다.이후 B양은 부모에게 피해 사실을 알렸고, 부모가 엘리베이터 CCTV를 확인한 뒤 같은 날 오후 6시 55분 경찰에 신고했습니다.출동한 경찰은 A군의 신원을 확인한 뒤 오후 9시 45분 자택에 있던 A군을 긴급체포했습니다.A군은 경찰 조사에서 B양과 평소 안면이 있는 사이는 아니며, 귀가 중인 B양을 보고 우발적으로 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A군이 성범죄를 저지를 목적으로 범행한 것으로 보고 구체적인 사건 경위를 조사하고 있습니다.경찰 관계자는 "피의자가 미성년자지만 죄질이 중하다고 판단해 긴급체포 후 구속영장을 신청하기로 했다"며 "2차 가해 우려로 구체적인 내용은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.앞서 지난달 28일 오후 3시 30분 서대문구 홍은동에서는 20대 남성 3명이 차를 타고 한 초등학교와 인근 주차장 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려고 시도한 사건이 발생했습니다.뒤늦게 수사에 나선 경찰은 이들을 긴급체포해 구속영장을 신청했으나, 법원은 구속 사유와 필요성을 인정하기 어렵다며 이를 기각했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)