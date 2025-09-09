[단독] 서울경찰청 기동본부 창고서 최루가스 누출…30대 여성 부상

▲ 서울경찰청

경찰 장비 창고에서 최루가스가 누출돼 시민이 다치는 사고가 났습니다.오늘(9일) 오전 11시 10분쯤 서울 중구 신당동 서울경찰청 기동본부 창고에서 최루가스(CS 가스) 분사기의 내용물이 일부 누출됐습니다.공중으로 퍼진 최루가스에 노출된 30대 여성 A 씨는 호흡 곤란과 안구 통증을 호소하며 112와 119에 피해를 신고했습니다.A 씨는 "전기 자전거를 타고 가다가 갑자기 바람과 함께 자극이 왔다"면서 "눈을 뜰 수 없을 정도로 따가웠고 눈물·콧물이 계속 흘렀다"고 사고 당시 상황을 설명했습니다.A 씨는 얼굴을 식염수로 씻어내는 등 출동한 구급대로부터 응급조치를 받았습니다.경찰은 "위탁 업체가 최루가스 분사기를 폐기하기 위해 창고에서 수거 차량으로 옮기는 과정에서 실수로 누출이 발생했다"며 "피해를 본 시민에게 전화해 사과를 드리고 양해를 구했다"고 설명했습니다.해당 분사기는 1990년대 제조된 '근접 분사기'로 경찰이 집회나 시위에서 불법 폭력행위에 대응하기 위해 사용하는 장비로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)