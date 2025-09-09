'최강야구' 심수창, 결혼 7년 만에 이혼…"원만하게 합의"

야구선수 출신 방송인 심수창이 결혼 7년 만에 이혼했다.



9일 스포츠동아는 심수창이 최근 이혼 절차를 마무리했다고 보도했다. 이 매체는 심수창의 이혼 사유가 한쪽의 귀책이 아닌 두 사람의 원만한 합의 끝에 결정한 것이라 보도했다.



심수창은 지난 2018년 12월 비연예인 사업가와 결혼했지만, 결혼 7년 만에 파경을 맞게 됐다. 두 사람 사이에 자녀는 없다.



심수창은 야구선수 은퇴 후 해설의원, 방송인으로 왕성하게 활동하고 있다. 오는 22일 첫 방송 예정인 JTBC '최강야구'에도 출연한다.



'최강야구'는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 스포츠 예능 프로그램으로, 이번 시즌은 장시원 PD의 제작사 스튜디오C1과의 갈등 후 JTBC가 자체적으로 제작해 새롭게 선보이는 시즌이다. 이종범 감독과 심수창을 비롯해 김태균, 윤석민, 나지완, 이대형, 권혁 등 KBO 레전드 선수들이 뭉쳐 기대를 모으고 있다.



심수창은 '최강야구' 최초의 선발 투수이자 최초의 방출자로, 이번 시즌 합류로 3년 만에 '최강야구' 마운드에 서게 됐다.



[사진=심수창 인스타그램 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)