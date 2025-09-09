다리 연장 수술에 영국 보건당국 "위험" 경고

▲ 영국 NHS

미용 목적으로 다리 길이를 늘이는 다리 연장 수술에 대한 관심이 급증하자 영국 보건당국이 이 수술이 위험하다고 경고하고 나섰습니다.현지시간 8일 영국 가디언에 따르면 영국 국민보건서비스, NHS는 다리 연장 수술이 극심한 통증과 감염, 신경 손상, 장애의 위험이 있다며 수술을 받지 말라고 강력히 권고했습니다.다리 연장술은 다리뼈를 부러뜨린 뒤 이후 수 주 또는 수개월 동안 이를 잡아당겨 늘이는 수술입니다.두 가지 주요 단계로 이뤄지는데, 먼저 의사가 다리뼈를 잘라 두 부분으로 나눈 뒤 연장 장치를 붙입니다.연장 장치는 얇은 금속 틀로 돼 있어 핀이나 와이어로 다리뼈에 고정되는데, 최근에는 뼈 안에 나사 같은 장치를 심는 방식이 도입됐습니다.일단 다리뼈가 분리되면 수 주간 걸을 수 없고, 이후 수개월간 다리 연장 장치를 조정하면서 부러진 공간을 조금씩 벌립니다.이때 신체는 새 뼈를 만들면서 뼈와 뼈 사이의 공간을 채웁니다.그러나 NHS는 이 수술을 주의 깊게 하지 않으면 위험이 크다고 경고하고 있습니다.일단 수개월간 치료를 받으며 심한 통증을 견뎌야 하고, 뼈가 너무 빨리 분리되면 제대로 붙지 않거나, 체중을 지탱하기 어려울 정도로 약하게 자랄 수 있습니다.두 다리의 길이가 달라지거나 감염, 신경 손상, 혈전, 영구적 장애까지 얻게 될 수도 있습니다.정형외과 의사인 팀 브릭스 NHS 임상 개선·선택 회복 분야 책임자는 "(다리를) 몇 인치 더 늘이기 위해 건강이나 생명에 도박을 걸지 말라"라고 경고했습니다.1950년대 구소련의 외과 의사 가브릴 일리자로프가 개발한 다리 연장술은 원래 임상적 치료용으로 사용됐으나 현재는 미용 목적으로 시술되고 있습니다.중국 등에서는 지난 2006년 위험성을 이유로 이 수술을 금지했으나 다른 지역에서는 여전히 인기를 끌고 있습니다.최근 개봉한 셀린 송 감독의 신작 로맨스 영화 '머티리얼리스트'에도 결혼 시장에서 자신의 가치를 높이기 위한 방법으로 이 수술이 등장할 정도입니다.특히 튀르키예의 병원들이 이 수술을 적극적으로 홍보하고 있다고 가디언은 전했습니다.영국에서 이 수술을 받으려면 최소 9천5백만 원에서 4억 5천만 원까지 들지만, 튀르키예 개인 병원에서는 4천5백만 원 정도면 가능하다고 선전하고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)