[자막뉴스] 동탄에서 '인도 돌진' 미니쿠퍼…오른발 '깁스' 50대 여성이 운전?

미니쿠퍼 한 대가 인도 위로 올라와 있습니다.



건물 조형물과 부딪혀 차량 앞부분은 완전히 찌그러졌습니다.



어제(8일) 오후 4시 50분쯤 경기 화성시 영천동의 한 사거리에서 50대 여성이 몰던 미니쿠퍼가 인도로 갑자기 돌진한 겁니다.



이 사고로 B 양 등 10대 2명과 50대 1명 등 보행자 3명이 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



B 양은 얼굴 부위를 크게 다쳐 수술을 받고 회복 중이며, 부상자들의 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



당시 A 씨는 오른쪽 발에 깁스를 한 채 운전하다가, 페달을 오인해 사고를 낸 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 가속 페달과 감속 페달을 착각했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



음주나 약물, 무면허 등 법규 위반 사항은 나타나지 않았다는 게 경찰 설명입니다.



A 씨를 교통사고 처리 특례법 위반 혐의로 형사 입건한 경기 화성동탄경찰서는 A 씨가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 구체적인 경위를 확인하고 있습니다.



