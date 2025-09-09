육군 "대위 총기 사망사고 경찰 이첩"…유서에 괴롭힘 주장

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

육군수사단이 경북 영천 소재 모 부대 대위 총기 사망사건을 경찰에 이첩했습니다.육군은 오늘(9일) "사망자의 유서 형식 메모 및 유가족의 고소장 등을 고려해 사망의 원인이 되는 범죄 혐의가 있다고 판단하고 오늘 경북경찰청으로 인지통보했다"고 밝혔습니다.유서에는 부대 내 10여 명으로부터 괴롭힘을 당했다고 주장하는 표현이 포함된 것으로 전해졌습니다.육군은 "육군수사단은 민간 수사기관의 수사에 대해 적극 협조할 것"이라며 "총기 및 탄약 유출 경위에 대해서는 육군수사단에서 계속 수사할 예정"이라고 덧붙였습니다.앞서 지난 2일 대구 도심 유원지에서 육군 3 사관학교 소속 대위가 머리에 총상을 입고 숨진 채 발견됐습니다.현장에는 K2 소총과 유서가 있었습니다.소총은 사고 전날 부대 내 무기고에서 반출된 것으로 사고 후 점검에서 파악된 것으로 알려졌습니다.한편, 최근 2주 남짓한 기간 초·중급간부 3명이 연이어 스스로 목숨을 끊는 일이 발생하면서 근본적인 대책 마련이 필요하다는 지적도 나옵니다.군사전문기자 출신인 국회 국방위 소속 유용원 의원은 "육군은 즉각적으로 3 사관학교에 대한 군수·인사 분야 합동점검을 실시하고 초입장교 양성기관으로서 본분에 매진할 수 있게 조직 문화를 조기에 정상화해야 한다"고 촉구했습니다.안규백 국방부 장관은 최근 주요 지휘관 회의에서 밝은 병영 문화 조성과 맞춤형 자살 예방 대책 등 제도적 방안을 시행해 사고 예방에 최선을 다하라고 지시했습니다.