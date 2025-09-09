고현정, 바다서 아역배우 구해…"온몸 던져, 생명의 은인"

▲ 바닷가에서 촬영 중인 고현정(오른쪽)과 아역배우 조세웅

배우 고현정이 지난해 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 사마귀) 촬영 도중 6살 아역배우를 구한 일이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(9일) 방송가에 따르면 아역배우 조세웅의 어머니는 지난 7일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 지난해 전남 신안군의 한 섬에서 드라마를 촬영하던 중 자신의 아이가 파도에 휩쓸릴 뻔 하자 고현정이 몸을 던져 구했다고 밝혔습니다.그는 "세웅이 생명의 은인 고현정 배우님"이라며 "(아이가) 바다 보자마자 달려가는데 잔잔했던 파도가 갑자기 세웅이를 덮치려던 순간 고현정 배우님께서 저 멀리서 제일 먼저 번개같이 달려오셔서 구해주셨다"고 말했습니다.이어 "의상도 다 젖으시고 온몸을 던져서 구해주시다니 어찌 감사의 인사를 드려야 할지"라며 "엄마인 저는 너무 놀라 정작 얼음이 됐는데, 진짜 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 고마움을 표했습니다.해당 촬영은 '사마귀'의 연쇄살인마 정이신(고현정 분)과 아들 차수열이 과거 바닷가에서 놀던 장면을 담은 것으로 지난 5일 1화에 방송됐습니다.(사진=조세웅 어머니 SNS 캡쳐, 연합뉴스)