"조직 개편 반대"…금감원 직원들 '검은 옷' 집회

금융감독원 직원 700여 명이 출근 전 검은 옷을 입고 로비에 모여 조직개편안에 반대하는 집회를 했습니다.



이들은 오늘(9일) 오전 8시부터 구호가 적힌 손팻말을 들고 모였다가 약 50분 만에 해산했습니다.



이찬진 금감원장은 집회 직후 굳은 표정으로 직원들을 지나쳐 출근했습니다.



직원들은 금융소비자보호원 분리 철회, 공공기관 지정 철회, 비상대책위원회 구성 등을 외쳤습니다.



구글이 위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하라는 정부의 요구를 수용한다고 밝혔습니다.



구글은 서울 구글 스타트업 캠퍼스에서 이러한 내용의 기자간담회를 열었습니다.



크리스 터너 구글 대외 협력 정책 지식 및 정보 부사장은 "위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하는 것에 더해 한국 영역의 좌표 정보를 구글 지도의 국내외 이용자들에게 보이지 않도록 조치하라는 한국 정부의 요구 사항을 수용하겠다"고 밝혔습니다.



넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 배경 도시로 전 세계의 주목을 받는 서울에서 케데헌 팬들의 커버 무대가 펼쳐집니다.



서울시와 서울관광재단은 오는 14일 저녁 6시 서울광장에서 '2025 서울 헌터스 페스티벌'을 진행합니다.



MC 딘딘과 조현영의 진행으로 내외국인 총 10팀이 참가해 케데헌 OST와 안무를 활용한 커버 무대를 선보일 예정입니다.



참가팀은 아시아, 북·남미, 유럽 등 대륙별로 고르게 선정했으며, 서울에 오기 어려운 참가자를 위해 온라인 경연도 병행합니다.