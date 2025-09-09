밥 먹다가 "쾅"…창문 뚫고 들어온 차량에 '아수라장'

SNS를 통해 오늘(9일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



요즘 이런 사고 소식, 꽤 자주 들려오는 것 같습니다.



미국에서 생긴 일인데요.



차량이 한 식당으로 돌진하는 사고가 또 발생했습니다.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '밥 먹다가 차량 날벼락'입니다.



미국 미시간주에 있는 한 식당입니다.



화면 왼쪽을 봐주세요.



차량 한 대가 창문을 뚫고 식당 안으로 들어옵니다.



마침 식당에 있던 사람들은 몸을 피하느라 정신이 없는데요.



화면 오른쪽에 있는 식당 출입문 창문을 보면 뭔가가 심하게 불에 타고 있는 것도 눈에 들어옵니다.



조사 결과 식당 앞 도로에서 차량 두 대가 사고를 낸 뒤 그 충격으로 흰색 차량이 식당 안으로 돌진한 겁니다.



이 사고로 차 안에 타고 있던 여성 1명이 숨졌고, 남성 1명이 병원으로 옮겨졌지만 위독한 상태인 것으로 알려졌고요.



또 피해를 입은 식당은 복구를 위해 일시적으로 영업을 중단했다고 전해졌습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "밥 먹다가 웬 날벼락" "요즘 집 밖은 위험하다는 걸 실감케 하는 장면" "이런 거 보면 차는 무기와 다름없다는 생각이 든다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 미국 WXYZ·Avenue Grill)