이 대통령, 미 구금 사태 언급…"재발 막고 동맹 신뢰 강화"

이재명 대통령이 미국 조지아주에서 발생한 한국인 구금 사태에 대해 큰 책임감을 느낀다면서, 우리 국민과 기업 활동에 부당한 침해가 가해지는 일이 다시는 재발하지 않기를 바란다고 밝혔습니다.



이재명 대통령이 오늘(9일) 주재한 국무회의에서 미국 이민 당국에 구금된 한국 근로자 300여 명이 조만간 귀국할 예정이라고 밝혔습니다.



국민 안전의 최종 책임자인 대통령으로서 큰 책임감을 느낀다면서, 유사한 사례가 반복되지 않게 긴밀한 협의를 통해 합리적 제도 개선을 신속하게 추진하겠다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 한미 양국의 동반 발전을 위한 우리 국민과 기업의 활동에 부당한 침해가 가해지는 일이 다시는 재발하지 않기를 바랍니다.]



또, 실질적 성과가 나오도록 상호 신뢰와 동맹 정신에 따라 교섭 노력을 적극적으로 기울여 달라고 관계 부처에 당부했습니다.



이 대통령은 또, 노동조합원 자녀의 특채 문제도 언급했습니다.



노조 자녀에게 우선채용권을 부여하자고 하다 그쳤다는 논란을 보도로 접했다며, 강하게 비판했습니다.



[이재명 대통령 : 이래서는 안 되겠죠? 불공정의 대명사 아닙니까? '현직 노조원 자녀를 특채해라'라고 해서 그걸 규정으로 만들고 이러면 다른 사람들이 억울한 일을 당할 수 있지 않겠습니까?]



이 대통령은 임금 체불과 산재 등이 사라져야 하는 것처럼 갈등을 유발하는 노동자 측의 과한 주장도 자제되어야 한다고 강조했습니다.



생방송으로 진행된 오늘 국무회의에서 이 대통령은 불합리한 유통 구조 개혁 등 과감한 물가 대책이 필요하다고 강조했습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 전민규)