[자막뉴스] 태국서 한국인 남성이 80대 영국인 폭행…"이게 정당방위?"

태국 현지 매체 더 타이거에 게재된 기사입니다.



흰 티셔츠를 입은 남성이 고개를 숙인 채 태국 경찰들에게 붙잡혀 있는 사진이 실렸습니다.



한국인 남성이 80대 영국인 남성을 폭행해 현지 경찰이 수사에 나섰다는 설명도 적혀 있습니다.



지난 7일 태국 우돈타니 시내 한 쇼핑센터 앞에서 39세 한국인 남성이 81세 영국인 남성의 얼굴을 주먹으로 때리는 사건이 발생했습니다.



사건을 목격한 경비원은 영국인 남성이 반려견과 함께 쇼핑몰에 들어가려 했지만, 동물 출입이 금지돼 입장이 거부됐다고 설명했습니다.



이후 택시를 타고 도착한 한국인 남성과 영국인 남성이 몇 마디를 나눴는데, 한국인 남성이 영국인 남성을 주먹으로 가격했다고 전했습니다.



이후 영국인 남성은 쇼핑몰 의료팀의 응급 처치를 받은 뒤 경찰서에 직접 찾아가 한국인 남성을 고소했고, 한국인 남성은 쇼핑을 마친 뒤 나오다 경찰에 연행됐습니다.



조사 과정에서 한국인 남성은 택시 기사와 말다툼을 벌였는데, 영국인이 갑자기 다가와 자신에게 신체 접촉을 시도해 방어하려고 주먹을 휘둘렀다고 주장했습니다.



한 현지 매체는 한국인 남성이 최근 우돈타니로 이주해 웹사이트 관리 업무를 시작한 지 불과 2주 만에 사건에 휘말렸다고 보도했습니다.



경찰은 한국인 남성에게 폭행 등 2가지 혐의를 적용했는데, 해당 조항 위반 시 최대 징역 5년형까지 선고될 수 있습니다.



