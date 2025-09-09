김혜성, 볼넷 출루해 13호 도루…글래스나우, 5개월 만에 승리

▲ 다저스 김혜성이 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 MLB 콜로라도와 홈 경기, 3회 2루 도루에 성공하고 있다.

김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 안타는 치지 못했지만, 볼넷으로 출루해 도루에 성공했습니다.김혜성은 오늘 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와 홈 경기에 7번 타자 2루수로 선발 출전해 2타수 무안타 1볼넷 1도루를 올렸습니다.3회말 선두 타자로 등장한 김혜성은 볼넷을 고른 뒤 곧바로 2루를 훔쳤습니다.올 시즌 13호 도루입니다.안타는 나오지 않았습니다.김혜성은 5회 상대 선발 체이스 돌랜더의 체인지업에 배트를 헛돌려 삼진을 당했습니다.7회말 마지막 타석에서는 오른손 불펜 앙헬 치빌리의 체인지업에 속아 삼진으로 물러났습니다.김혜성의 시즌 타율은 0.291에서 0.287(150타수 43안타)로 떨어졌습니다.다저스는 콜로라도에 3대 1로 승리했습니다.다저스 선발 타일러 글래스나우는 7이닝을 무피안타 2볼넷 1실점 11탈삼진으로 역투해 시즌 2승(3패)째를 올렸습니다.글래스나우가 승리를 챙긴 건, 올 시즌 첫 등판이었던 4월 1일 애틀랜타 브레이브스전 이후 5개월 만입니다.글래스나우는 2회 원아웃 3루에서 카일 파머에게 좌익수 희생플라이를 내줘 1실점 했습니다.하지만, 피안타는 맞지 않고 추가 실점도 막았습니다.(사진=연합뉴스)