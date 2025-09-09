이정후, MLB 통산 10호 홈런…3안타 2타점 2득점 활약

▲ 이정후가 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 MLB 애리조나와 홈 경기, 2회 투런 홈런을 친 뒤 동료 길버트에게 축하받고 있다.

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 멀리 치는 능력과 상대 빈틈을 파고드는 재능을 뽐내며 3안타를 쳤습니다.이정후는 오늘(9일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 홈경기에 7번 타자 중견수로 선발 출장해, 4타수 3안타 2타점 2득점으로 활약했습니다.이정후는 팀이 0대 3으로 뒤진 2회말 1아웃 1루에서 상대 오른손 선발 네빌 크리스맷의 시속 119㎞ 커브를 걷어 올려 오른쪽 담을 넘어가는 투런 아치를 그렸습니다.타구는 시속 151㎞로, 111ｍ를 날아갔습니다.공이 외야 관중석에 떨어져, 매코비만(灣)으로 직행하는 '스플래시 히트'가 되지는 못했습니다.이정후는 8월 20일 샌디에이고 파드리스전 이후 20일·15경기 만에 홈런을 추가했습니다.시즌 8호이자, 이정후의 MLB 통산 10호 홈런입니다.이정후는 추신수(218개), 최지만(67개), 김하성(50개), 강정호(46개), 최희섭(40개), 이대호(14개), 박병호(12개)에 이어 8번째로 MLB 통산 두 자릿수 홈런을 친 타자로 기록됐습니다.이정후는 4회 크리스맷의 시속 142㎞ 직구를 공략해 우전 안타를 만들어, 일찌감치 멀티 히트(한 경기 2안타 이상)를 작성했습니다.4대 4로 맞선 6회말에는 이정후의 '시야'가 돋보였습니다.노아웃 1, 2루에서 이정후는 상대 왼손 불펜 브랜딘 가르시아의 초구 시속 152㎞ 싱커에 기습 번트를 시도했습니다.공은 투수, 포수, 3루수 사이로 향했고, 포수 가브리엘 모레노가 달려 나갔지만 주력을 갖춘 이정후를 의식하다가 공을 놓쳤습니다.이정후의 기습 번트로 노아웃 만루 기회를 이어간 샌프란시스코는 크리스천 코스의 우익수 쪽 2루타, 패트릭 베일리의 좌익수 희생 플라이, 엘리오트 라모스의 좌중월 투런포로 5점을 뽑아 승기를 굳혔습니다.이정후는 베일리의 희생 플라이 때 득점을 추가했습니다.이정후는 7회 시속 166㎞짜리 빠른 타구가 상대 2루수 케텔 마르테에게 걸리는 불운 탓에 '4안타 경기'는 만들지 못했습니다.이정후의 시즌 타율은 0.267에서 0.271(510타수 138안타)로 올랐습니다.샌프란시스코는 애리조나를 11대 5로 꺾었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)