장동혁, 대통령과 케미 통했나…정청래는 패싱? [스프]

곤#뉴스를 시작하기 전에 저희 라이브 인증커피 쿠폰 이벤트 광고 잠깐 하고 가겠습니다. 지금 [정치컨설팅 스토브리그] 라이브로 보고 있다 이런 인증샷을 본인 인스타그램 스토리에 스토리 계정 태그해서 올려주시면 저희가 선정해서 이달 말에 커피쿠폰을 보내드리겠습니다. 그럼 곤#뉴스 시작해보겠습니다. 윤 실장님 얘기 실컷 듣는 시간. 앞에서 잠깐 얘기 나왔지만 대통령과 여야 대표 회동을 짚고 가야 될 것 같은데 윤 실장님 얘기를 충분히 못 들어서, 어제 회동 장면에서 윤 실장님 눈에 뭐가 확 들어왔다 이런 거 있었어요?가시적으로는 악수, 악수잖아요.누구와 누구. 정청래 대표와 장동혁 대표?셋이 같이 이렇게 (악수)파이팅 악수처럼.그리고 장동혁 대표가 저는 잘했다고 봐요. 어제는. 제가 지금 잘했다라고 하는 거는 절대적 기준에서 야당 대표가 대통령 만나서 갈 수 있는 그 정도의 이야기, 너무 각 세우는 것도 아니고 협치에 대한 강조 이야기하고 임기 초니까 이건 보편적 이야기고 장동혁 대표는 특수성이 있는 거잖아요.어떤, 지지자들의 시선?그렇죠. 이재명 끌어내리겠다라고 해서.그게 일성이었잖아요.된 사람이고, 장동혁 대표가 운신의 폭을 어떻게 해보려고 하는 게 생각나는 게 대통령 만나기 전날에 연합뉴스하고 인터뷰 해서 한동훈하고 같이 못 간다, 이런 얘기를 했단 말이에요.나를 최악이라고 하는 사람과 어떻게 같이 가냐 이런 얘기였던 것 같아요.이것은 대통령을 만나기 위한 정지작업이 아니었을까. 야구할 때 공을 아래쪽으로 던지려고 하고 위에 먼저 던지고 아래쪽에 던진단 말이에요. 자기 지지층에 대해서 그 얘기를 먼저 해놓고.지지층한테 욕 먹을 행동하기 전에 점수 따놓고 그다음에 욕먹을 행동했다.예.장동혁 대표, 우리 예전에 이재명 대표 시절에 윤석열 전 대통령은 워낙 만나는 데까지 오래 걸리기도 했지만, 그때는 써서 읽고 분위기도되게 텐션이 높았잖아요, 말하자면.그렇죠. 웃을 1도 없고 막 그랬는데.지금은 어떤 면에서 텐션이 낮을 수밖에 없는 게 대통령 지지율이 워낙 높고 그때는 대통령 지지율이 낮고 의석이 큰 야당 대표하고 관계니까 힘이 뭔가 강대강으로 부딪칠 수 있는 것이기 때문에 텐션이 높았잖아요. 지금 이건 장동혁 대표 개인의 문제라기보다는 의석 차이, 대통령 임기 초, 지지율 차이가 다 압도적이니까 텐션이 높을 수가 없는 것도 있죠.약간 어른을 대하는 듯한 느낌도 저는 들더라고요. 장동혁 대표가 이재명 대통령 대할 때.앞으로도 장동혁 대표는 오늘 교섭단체 대표연설도 있었지만 민주당을 우회해서 뭔가 용산하고 대화하는 게 더 편할 것 같아요.아, 정청래 대표랑 얘기할 바에는.예컨대 우상호 정무수석이나 강훈식 비서실장 같은 사람이 뭐랄까 중도스타일이랄까 우리가 알지 않습니까? 캐릭터들을. 말하기가 편한 사람들일 거 아니에요. 대통령도 '나한테 힘든 거 있으면 이야기하시라' 이랬을 건데 그게 장동혁 대표 입장에서는 장기적으로 어떨지 모르겠어요.강성지지층이 볼 때는 '끌어내린다더니 뭐하는 거야'그렇죠. 그리고 작전이라는 게 높은 공 먼저 던지고 낮은 공 던진 건데 뒤집어서 제가 보면 안방에서는 여포고 그렇잖아요. 한동훈 같이 못한다 패널인증제? 한다고 그러고 밖에 나가면 꼼짝도 못한다 그런 때 프레임이 걸릴 수 있는 거 아니겠습니까?그러니까 안에서는 솎아낸다 그러고 밖에서는 또 그러고.그러니까요. 어제 회담의 제일 승자는 대통령이다. 제가 예전부터 말씀드렸던 것처럼그런 거죠. 원래 이렇게 만나면.앞에 여당 대표 먼저 만나고 같이 만나고 뒤에 또 야당 대표 따로 만나고. 저는 그 안에는 정청래 대표에 대한 견제랄까 이런 것도 있었다고 생각해요. 그리고 요즘 중앙일보 보도 나오는 거 와전이라고 민주당 쪽에서 이야기하고 박지원 의원도 부인하셨는데, 근데 가짜뉴스라면 지금 민주당 언론개혁한다고 하는데 정권 초에 여당하고 대통령실 이간질하는 악의적 가짜뉴스가 어디 있습니까. 징벌적 손해배상 때려야지 안 하잖아요.사실 발언이 굉장히 구체적이더라고요.저희도 취재해 봐서 알지만 말을 10개를 했는데 10개 다 쓴 게 아니라 5개만 쓰면 뜻이 잘못된, 그것도 팩트일 수 있어요. 기자가 다 들은 건 아닐 거니까 누구한테 전달받았다면 그런 건 있었겠지만 그 말 자체가 없었느냐 그건 아닐 것 같은 거잖아요. 그리고 거기에 대해서는 결국은 검찰개혁 이슈에 대한 긴장감부터 해서 아까 박지원 의원님도 그런 말씀하시는 것에 조금 놀랐는데 시대정신이 내란 종식과 3대 개혁이다. 대통령의 최고 과제는 미국 갔다 와서 이야기했어요. 민생이라고.근데 여전히 당과 약간의 온도차.그렇죠. 그런 부분이 어떠할 것인지를 복합적으로 보여줬던 게 엊그제 대통령실의 회동이었다.회동이었다. 오늘 연설로 분위기가 달라진 것 같긴 한데 그럼에도 어제 첫 발을 뗀 건 그래도 의미가 있다.그러겠죠. 아까 장동혁 대표가 정청래 대표를 비판한 거잖아요. 제가 느낌적 느낌으로박지원 의원님과의 인터뷰?박지원 의원님과 인터뷰 떠나서 우리가 최근에 동접자도 줄고 접속자수도 낮고 그랬지 않습니까?이러다간 간당간당해요.우리뿐만 아니라 전반적으로 그랬던 게 있는데 제 느낌적 느낌은 이제 좀 올라올 것 같다는 생각은 들어요.희망 고문 아닌가요?