[글로벌D리포트] '트럼프서명 엡스타인 외설 편지' 공개…백악관은 부인

미 하원 감독위원회는 지난 2003년 미성년자 성착취범인 고(故) 제프리 엡스타인의 50번째 생일에 트럼프 대통령이 보낸 '외설적 그림'의 축하 편지라며 사진 한 장을 현지시간 8일 공개했습니다.



여성 신체를 윤곽선으로 그린 편지에 두 사람의 대화체로 짤막한 문장을 적은 뒤, "생일 축하해, 그리고 하루하루가 또 다른 멋진 비밀이 되길"이라고 적혀 있습니다.



맨 아랫부분에는 도널드 J. 트럼프의 이름이 있고, 도널드 (Donald)라고 서명돼 있습니다.



서명은 트럼프 대통령 특유의 필체와 매우 유사합니다.



미성년자 성착취범인 앱스타인의 생일에 트럼프 대통령이 외설적 그림을 그리고 직접 서명한 편지가 존재한다고 폭로한 지난 7월 월스트리트저널 보도와 일치하는 내용입니다.



트럼프는 당시 이 보도를 '가짜뉴스'라고 공격하며, 월스트리트저널과 소유주인 루퍼트 머독 등을 상대로 100억 달러, 약 14조 원 규모의 소송을 제기한 상태입니다.



[트럼프 미 대통령 : 나는 그림을 그리지 않아요. 그들이 여성 그림이라고 하는데 특히 나는 여성 그림은 안 그립니다.]



그러나, 외설 편지 사진이 공개되면서 트럼프의 거짓말 논란이 다시 불거지고 있습니다.



[수하스 수브라만얌/美 민주당 의원 : 우리는 이미 트럼프 대통령이 거짓말을 해 왔다는 것을 알아챘습니다. 연방수사국이나 법무부가 무엇을 갖고 있는

지, 무엇을 감추고 있는지 알고 싶습니다. 우리는 진실을 원합니다. 국민은 진실을 원합니다.]



미성년자 성착취 혐의로 수감됐던 제프리 앱스타인은 지난 2019년 감옥에서 숨졌는데, 그의 고객명단에 미국 내 지도층 인사 다수가 포함됐다는 의혹이 제기돼 왔습니다.



월스트리트저널은 이번에 공개된 외설편지가 발견된 앱스타인의 생일책에 트럼프 대통령과 빌 클린턴 전 대통령 등 20명의 이름이 '친구들'이라는 항목으로 들어 있다고 보도한 바 있습니다.



트럼프 대통령과 백악관의 강력 부인에도 불구하고, 외설편지 사진이 공개되면서 이른바 '앱스타인 파일'을 둘러싼 진상규명 요구가 힘을 얻을 것으로 보입니다.



(취재 : 윤창현, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스편집부)