뉴스

외교장관, 미국 워싱턴 도착…한국인 300명 석방·재발방지 협의

윤창현 기자
작성 2025.09.09 13:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
외교장관, 미국 워싱턴 도착…한국인 300명 석방·재발방지 협의
▲ 조현 외교부 장관이 8일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진과 인터뷰하고 있다.

조현 외교부 장관이 현지시간 8일 미국 이민 당국에 구금된 한국인 근로자 300여 명의 석방 및 귀국 문제 협의를 마무리하기 위해 미국을 찾았습니다.

정부 관계자에 따르면 조 장관은 경유 항공편을 이용해 이날 밤 워싱턴 DC 인근의 덜레스국제공항으로 입국했습니다.

조 장관은 이르면 9일 워싱턴 DC에서 마코 루비오 국무부 장관 등 도널드 트럼프 행정부 관계자들을 만나 구금 한국인들의 석방 및 귀국 협의를 최종 매듭지을 예정입니다.

정부는 '자진 출국' 형태로 구금 한국인들을 귀국시키는 방향으로 미 측과 실무급에서 합의했지만 아직 미국 측의 관련 절차가 완료되지 않은 것으로 알려졌습니다.

정부는 절차가 완료되는 대로 이르면 오는 10일 전세기를 이용해 한국인 노동자들을 귀국시킨다는 계획입니다.

조 장관은 루비오 장관 등과 만난 자리에서 앞으로 귀국할 한국 근로자들이 미국 재입국 제한과 같은 불이익을 받지 않도록 하는 문제를 최종적으로 조율할 것으로 보입니다.

또 이번 사태의 재발 방지책과, 이번 사태를 통해 부각된 대미투자 한국 기업 관계자들의 비자 문제 등을 논의할 것으로 보입니다.

미국에 투자했거나, 앞으로 투자할 한국 기업들이 필요한 인력을 원활히 미국으로 파견할 수 있게끔 한국 국적자를 위한 전문직 비자를 신설하는 등의 방안에 대해서도 논의할 것으로 전망됩니다.

이와 함께 조 장관은 미국 측과 협의에서 그간 한국 기업들이 미국에 막대한 투자를 했고 앞으로도 투자할 계획임을 강조하며 앞으로 이런 사태가 재발해서는 안 된다는 입장을 표명할 것으로 관측됩니다.

미 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 지난 4일 미국 이민 당국 등에 의한 불법 체류·고용 단속이 이뤄져 현장에서 한국인 300여 명을 포함해 475명이 체포돼 조지아주 포크스턴의 구금시설로 압송됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지