일본 변호사 사칭 테러 협박 51건…경찰, 일본에 공조수사 출장단

▲ 지난 8월 10일 폭발물 설치 신고가 접수된 서울 올림픽공원 올림픽체조경기장이 통제돼 있다

일본 변호사를 사칭한 테러 협박 사건이 잇따르자 한국 경찰이 일본에 공조수사 출장단을 파견합니다.서울경찰청 사이버수사대장과 담당 수사팀 등 5명은 오는 10일부터 12일까지 일본 경찰청을 방문해 일본과의 실질적인 공조 방안을 논의할 계획이라고 경찰청이 밝혔습니다.2023년 8월부터 올해 8월까지 2년간 '가라사와 다카히로' 등 실존 일본 변호사를 사칭한 명의로 발송된 폭파 협박은 총 51건에 달합니다.주로 한국 주요 시설물 등에 폭발물을 설치했다는 내용으로 전자우편 19건, 팩스 32건이 발송됐습니다.한동안 잠잠하다가 지난달에만 10건이 발송됐습니다.경찰은 해외발 발신자를 추적하기 위해 인터폴(국제형사경찰기구) 공조 등을 진행하는 한편, 미국과 일본의 법 집행기관과 직접 소통하고 있습니다.경찰청은 "국제 공조를 통해 신속하게 피의자를 검거하도록 수사력을 집중하겠다"며 "테러 협박으로 인한 경찰력 동원에 따른 치안 공백 발생 우려 및 사회적 비용 증가 등 부작용과 폐해가 심각하다는 점을 무겁게 받아들인다"고 밝혔습니다.출장단장인 홍석기 경찰청 사이버수사심의관은 "사회적 혼란을 일으키는 테러 협박을 조속히 해결해 국민이 평온한 일상을 누릴 수 있게 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)