장동혁 "정청래, 여의도 대통령 보는 것 같다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 본회의 교섭단체대표 연설에 대해 비판하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 정청래 더불어민주당 대표의 교섭단체대표연설을 보고 "여의도 대통령 같았다"고 평했습니다.장 대표는 오늘(9일) 정 대표의 교섭단체대표연설이 끝난 뒤 기자들과 만나 "거대 여당대표의 품격을 기대했는데 실망스러웠다"며 "기세는 여의도 대통령 보는 것 같았다"고 말했습니다.이어 "연설 내용은 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것처럼 보였다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "국민 삶이 팍팍한데 민생 이야기보다 이념에 대한 이야기로 연설이 가득 채워져 있었다"며 정 대표를 맹비난했습니다.장 대표는 정 대표의 오늘 연설이 어제 오찬 회동 때 이재명 대통령이 했던 메시지와도 배치된다고 지적했습니다.장 대표는 "대통령께서 정 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라고 주문했다"면서 "그런데 양보는커녕 연설 내내 여전히 국민의힘을 없애겠다는 이야기만 반복했다"고 짚었습니다.추석 선물로 검찰청 폐지 소식을 전해준다는 정 대표에 대해서도 "지금 대한민국 대통령이 도대체 누굽니까?"라며 "대통령도 법무부 장관 보내서 야당 의견을 충분히 듣겠다고 말씀 주셨다"고 지적했습니다.다만, 장 대표는 "정치를 걷어찰 생각 없다"며 "저는 거대 여당이 양보하고 손 내밀 때 협치가 가능하다 생각한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)