여의도 주식부자들…"국회의원 74명, 당선 뒤 증권 보유액 증가"

▲ 경제정의실천시민연합 관계자들이 9일 서울 종로구 경실련에서 열린 '22대 국회의원 주식 보유 및 매각·백지신탁 실태조사 발표' 기자회견에서 구호를 외치고 있다.

22대 국회의원 74명이 당선 이후 주식과 채권 등 증권 보유액이 증가했다는 조사 결과가 나왔습니다.경제정의실천시민연합은 오늘(9일) 종로구 경실련 강당에서 기자회견을 열고 지난해 3월과 올해 3월 공개된 국회의원 재산 신고 내역을 자체 분석한 결과를 발표했습니다.주식·채권 등 증권을 보유한 국회의원의 증권 재산 신고액 평균은 지난해 17억 3천만 원(149명)에서 올해 12억 1천만 원(166명)으로 약 5억 2천만 원(3.0％) 감소했으나, 74명은 당선 이후 신고액이 늘어났습니다.주식만 놓고 보면 1년 사이 보유액이 가장 많이 늘어난 의원은 국민의힘 최수진 의원이었습니다.최 의원은 기존에 갖고 있던 바이오 관련 비상장사 외에 국내외 IT·제조·금융 종목을 새로 신고해 4억 7천621만 원에서 10억 7천926만 원으로 6억 305만 원 증가했습니다.그 뒤를 국민의힘 이헌승(이하 증가액 5억 54만 원), 더불어민주당 김남근(3억 7천841만 원), 민주당 한민수(2억 3천618만 원), 민주당 최민희(2억 1천673만 원) 의원 등이 이었습니다.최민희 의원은 이달 5일 일부 주식을 매각했다고 밝혔으나 분석에는 반영되지 않았습니다.올해 6월 25일부터 지난달 31일까지 주식 매각·백지신탁을 신고한 의원은 모두 40명으로 1인당 평균 4억 3천만 원이었습니다.의원들의 증권 보유 총액 2천575억여 원(지난해 3월 기준)의 6.66％에 불과합니다.국회의원은 3천만 원이 넘는 주식에 대해 인사혁신처 주식백지신탁심사위원회의 직무 관련성 판단을 받아야 합니다.관련성이 인정되면 60일 이내에 매각하거나 금융사에 백지신탁을 해야 합니다.3천만 원을 초과해 주식을 보유한 의원은 97명으로 평균 신고액은 27억 151만 원에 달했습니다.경실련은 "(매각과 백지신탁) 상당수는 보유분을 정리한 것이 아니라 당선 이후 계속 주식을 사고팔며 드러난 결과로 긍정적 해석이 어렵다"며 "심사 기준과 명단 등을 밝히지 않아 나머지 주식의 직무관련성 여부도 불투명하다"고 지적했습니다.무소속 이춘석 의원의 차명 주식거래 의혹에 대해서도 "국회의원 직무와 사적 이익이 정면 충돌할 수 있음을 보여준 사건"이라며 "공직자윤리위의 재산 심사가 제대로 이뤄지고 있는지 의문"이라고 비판했습니다.경실련은 고위공직자의 주식 거래내역 신고·공개제도 도입과 국회 윤리조사국 설치를 통한 이해충돌 심사 강화, 주식백지신탁심사위원회의 직무 관련성 심사 보완 등을 요구했습니다.정지웅 경실련 시민입법위원장은 "권력과 명예를 가진 국회의원이 이제는 돈까지 많이 벌려 한다"며 "국회의원이 국민에 봉사하는 자리가 아닌 사적 이익을 극대화하는 수단으로 변질된 게 아니냐는 의심을 지울 수 없다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)