[날씨] 토요일 전국에 비 예보…서울 낮 최고 30도

오늘(9일)도 남부와 제주를 중심으로 비가 내립니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면, 비구름은 충청 이남 지역을 중심으로 자리하고 있고 남원에는 시간당 15mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



오늘 충청 남부 지역은 낮까지 비가 이어지다가 중부 지방의 하늘 표정은 차차 맑아질 테고요.



남부 지방은 내일 오전까지 비가 오락가락 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 제주와 남해안, 지리산 부근에 80mm 이상의 큰 비가 집중되겠고요.



그 밖의 남부 지방에는 적게는 5에서 많게는 60mm, 충청 남부 지역에는 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.



남부 지방의 비는 낮에는 소강상태를 보일 때도 있겠지만, 밤부터 내일 새벽 사이에는 다시 빗줄기가 강해지겠습니다.



시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.



취약 시간대 강한 비가 오는 만큼 피해 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 30도, 대전 27도, 대구 25도로 크게 덥지 않겠습니다.



제주 지역의 비는 금요일까지 이어지겠고요.



토요일에는 다시 한 차례 전국에 비가 내리겠습니다.



