김건희특검, '매관매직 의혹' 김상민 전 부장검사 소환

조윤하 기자
작성 2025.09.09 12:15 조회수
<앵커>

김건희 특검팀이 오늘(9일) 오전 김건희 여사에게 고가 그림을 선물했다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사를 소환해서 조사하고 있습니다. 김 전 검사는 특검에 출석하며 "특검 수사 정보들이 오해와 억측에 기반하고 있다"고 주장했습니다.

조윤하 기자입니다.

<기자>

김건희 특검팀이 오늘 오전 10시부터 김상민 전 부장검사를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다.

김 전 검사는 특검에 출석하며 "특검 수사 정보가 오해와 억측에 기반하고 있다"고 주장했습니다.

[김상민/전 부장검사 : 저도 수사를 오랫동안 해온 사람이지만 수사하면서 가장 경계해야 될 부분이 확증편향의 오류입니다. 지금 특검 수사를 통해서 누설되고 있는 많은 수사 관련 정보들이 많은 오해와 억측에 기반하고 있는 것 같습니다.]

다만 공천 청탁 목적으로 김 여사에게 그림을 건넨 것인지, 국정원 특보 임명에 김 여사가 관여했는지 등을 묻는 취재진 질문에는 아무런 답을 하지 않았습니다.

김 전 검사는 김건희 여사 공천 개입 의혹의 핵심 당사자 가운데 한 명으로, 김 여사가 지난 총선 당시 김 전 검사의 경남창원의창 지역 국회의원 출마를 도운 것으로 알려졌습니다.

앞서 명태균 씨는 "김 여사가 지난해 총선에서 창원 의창구 현역 의원인 김영선 전 의원에게 '김 전 검사의 당선을 도우면 장관 등 자리를 주겠다'고 말했다"고 주장했습니다.

김 전 검사는 국민의힘 공천 심사에서 탈락했지만, 이후 국정원 법률특보에 임명되면서 특혜 논란이 이어졌습니다.

또, 특검팀은 김 전 검사가 1억 원 대에 구입한 이우환 화백의 그림을 김 여사 측에 제공한 정황을 포착해 김 전 검사의 지방 주거지 등을 압수수색했습니다.

특검팀은 오늘 김 전 검사를 상대로 김 여사에게 그림을 건넨 경위 등을 따져 물을 걸로 보입니다.

오늘 오후에는 한덕수 전 총리가 참고인 신분으로 출석해 특검 조사를 받습니다.

특검팀은 한 전 총리를 상대로 서희건설 이봉관 회장의 맏사위인 박성근 변호사가 국무총리 비서실장으로 임명된 경위 등을 조사할 예정입니다.

이봉관 회장은 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이를 건네고 사위 인사 청탁을 했다는 취지의 자수서를 특검에 제출한 바 있습니다.

(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 이상민)
