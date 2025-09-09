멕시코 아기레 감독 "한국 축구 빠르고 공격적…이강인 좋은 선수"

▲ 기자회견에서 발언하는 하비에르 아기레 멕시코 감독

9월 두 번째 평가전에서 한국 축구 대표팀과 격돌하는 멕시코의 하비에르 아기레 감독은 한국에 대해 호평하며 '적'으로 만날 옛 제자 이강인도 칭찬했습니다.아기레 감독은 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 친선경기 공식 기자회견에서 "한국이 미국과 경기하는 것을 봤는데 무척 좋았다"며 "한국 대표팀은 잘 지도받았고, 다이내믹하고 빠르며 공격적인 팀"이라고 평가했습니다.아기레 감독이 이끄는 멕시코는 내일(10일) 오전 10시 30분 이 경기장에서 홍명보 감독이 지휘하는 한국과 평가전을 치릅니다.국제축구연맹 랭킹 13위의 강호이자, 올해 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 골드컵 우승팀인 멕시코는 지난 7일 미국 오하이오주 콜럼버스에서 열린 첫 번째 평가전 일본과의 경기에선 0대 0으로 비긴 바 있습니다.한국은 같은 날 뉴저지주 해리슨에서 미국을 2대 0으로 제압한 뒤 멕시코를 만나게 됐습니다.아기레 감독은 "내일은 더 나은 경기를 해야 하고, 더 과감하게 하면서도, 수비에선 질서를 유지해야 한다"며 "결과나 스코어보다도 경기력이 더 중요하다고 생각한다"고 강조했습니다.아기레 감독은 라인업에 대해서는 변화를 줄 가능성도 거론하며 주장 에드손 알바레스가 근육 부상으로 출전하지 못한다고 전하기도 했습니다.아기레 감독은 2022~2024년 스페인 프리메라리가 마요르카를 이끌며 한국 국가대표인 이강인과 함께한 적이 있습니다.이강인은 마요르카에서 2021~2023년 뛰다가 현 소속팀인 PSG로 이적했습니다.훈련을 마친 이강인이 기자회견 이후 아기레 감독과 잠시 만나 악수하며 인사하기도 했습니다.아기레 감독은 "이강인이 마요르카에 처음 왔을 땐 교체 선수였는데, 이후엔 주전급으로 성장해 약 359억 원)에 팔았다"며 "공격수, 윙어 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 좋은 선수"라고 평했습니다.(사진=연합뉴스)