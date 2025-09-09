단수에 폭우까지…'섬총각 영웅' 임영웅, 역대급 위기에 '멘붕'

'섬총각 영웅' 임영웅과 친구들의 섬살이에 역대급 위기가 찾아온다.



2주 연속 동시간대 시청률 1위를 자랑하며, 화제 속에 방영 중인 SBS 예능 '섬총각 영웅'의 세 번째 이야기가 9일 화요일 밤 9시에 방송된다. '섬총각 영웅'은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 '무계획 섬마을 라이프'를 담은 예능 프로그램이다.



이번 방송에서는 예매 전쟁 '피켓팅' 없이도 1열 직관이 가능한 임영웅의 콘서트가 열린다고 전해져 기대가 모인다. 섬마을 어르신들과 남다른 케미로 웃음과 힐링을 선사한 '섬총각' 임영웅이 '섬마을 할매'들을 위한 즉석 콘서트를 연 것. VIP 좌석 부럽지 않은 1열 시야에서 노래 선물을 받게 된 할머니들의 눈에선 무한 하트가 쏟아져 나왔고 감탄이 터졌다는 후문. 순식간에 섬마을이 공연 열기로 후끈 달아오른 한편, 궤도와 임태훈 셰프가 임영웅의 인기에 밀려 쓸쓸함을 감추지 못하는 웃픈 상황도 벌어진다고 한다. 섬 할매들의 감탄사가 절로 나오게 한 임영웅의 무대는 본방송에서 확인할 수 있다.



한편, 섬 생활 3일 만에 인생 최대 위기를 맞는 찐친들의 모습도 그려질 예정이다. 갑작스러운 섬 단수 사태부터 설상가상 퍼붓는 거센 폭풍우까지 그야말로 '멘붕' 상황에 빠진 것. 임영웅과 친구들은 무너져가는 그늘막과 샤워도 못 하는 상황에 봉착하게 되는데, 과연 물도 끊기고 하늘도 뒤집힌 섬마을에서 임영웅과 친구들은 몰아치는 멘붕의 연속을 어떻게 극복해낼지 기대가 모아진다.



또 이번 방송에는 임영웅의 웃음 버튼을 자극하는 특별한 친구가 전격 합류한다. 거센 폭풍우를 뚫고 히든카드처럼 등장한 새 친구는 첫 등장부터 모두의 시선을 사로잡았다. 특히, 임영웅은 그를 보자마자 감탄과 환호를 쏟아내며 함박웃음까지 지었다고 해 기대를 모은다. 뿐만 아니라, 평소 이 친구의 '찐팬'이라고 수줍게 밝히며 '성덕'이 된 기쁨을 숨기지 못한다. 또, 새 친구는 남다른 요리 실력과 입담으로 '철가방요리사' 임태훈 셰프의 총애는 물론, 수다꾼 궤도와도 특급 케미를 선보인다고 한다. 과연 임영웅이 평소에 좋아한다고 고백한 새 친구의 정체는 누구일지 이목이 집중된다.



또한, 쏟아지는 폭우 속에서 펼쳐지는 혼신의 야외 주방 요리가 관심을 모은다. 특히, 임영웅은 폭발할 듯한 전완근과 날카로운 눈빛으로 중식도를 자비 없이 내려치며 요리에 몰두하는 모습을 보인다. 이어, '철가방요리사' 임태훈 셰프가 친구들을 위한 특별 보양식을 준비했는데, 평범한 백숙에 '이것'을 더해 보양식의 화룡점정을 찍었다고 한다. 이에 임영웅과 친구들은 이미지를 버리고 폭풍 먹방을 선보였다는데 현장의 입맛을 사로잡은 '철가방요리사'의 레시피부터 폭풍 보양식 먹방까지 공개된다.



뿐만 아니라, 임영웅 2집 앨범 수록곡 '돌아보지 마세요'의 섬마을 버전 뮤직 클립이 단독 공개된다. 아름다운 섬을 배경으로 한 섬마을 버전 뮤직 클립은 임영웅 특유의 깊고 애절한 감성이 한껏 담겨있어 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.



섬총각들의 고군분투 일상부터 임영웅의 수록곡 섬마을 버전 뮤직 클립까지, 새로운 친구의 합류로 더욱 풍성해진 이들의 섬살이는 9일 밤 9시 방송될 '섬총각 영웅'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)