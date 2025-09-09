'MLB 첫 4번 타자 출전' 김하성, 이마나가 상대 중전 안타

▲ 애틀랜타 김하성이 9일(한국시간) 조지아주 컴벌랜드 트루이스트파크에서 열린 메이저리그 시카고 컵스와 홈 경기, 1회말 볼드윈의 2루타 때 홈으로 달리고 있다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출 후 처음으로 4번 타자로 선발 출전한 김하성(29·애틀랜타 브레이브스)이 일본인 투수 이마나가 쇼타(32·시카고 컵스) 상대 무안타 사슬을 끊었습니다.김하성은 오늘(9일) 미국 조지아주 컴벌랜드 트루이스트파크에서 열린 컵스와 홈경기에 4번 타자 유격수로 선발 출장해 3타수 1안타 1득점 했습니다.몸에 맞는 공 1개도 얻어 두 차례 출루했습니다.2021년 빅리그에 입성한 김하성은 이날 처음으로 4번 타자로 나서 첫 타석에서 안타를 쳤습니다.1대 0으로 앞선 1회말 2아웃 주자 없는 상황, 김하성은 상대 선발 이마나가의 시속 134㎞ 스플리터를 공략해 중전 안타를 쳤습니다.상대 2루수가 베이스 근처에 자리 잡았지만, 타구는 시속 154㎞로 내야를 뚫었습니다.김하성은 이날 경기 전까지 이마나가에게 5타수 무안타로 당했지만, 첫 대결에서 이마나가 공략에 성공했습니다.김하성은 다음 타자 드레이크 볼드윈의 우중간 2루타 때 홈을 밟아 시즌 7번째 득점도 했습니다.3회에도 김하성은 이마나가의 스플리터를 받아쳐 시속 153㎞의 강한 타구를 만들었지만, 이번에는 좌익수 이언 햅에게 걸렸습니다.김하성은 6회에는 이마나가의 스위퍼에 배트를 내밀어 중견수 뜬공으로 돌아섰습니다.8회 마지막 타석에서 김하성은 상대 불펜 에런 시베일의 시속 150㎞ 싱커에 맞아 몸에 맞는 공으로 출루했습니다.공이 옆구리 쪽으로 날아왔지만, 김하성이 날렵하게 피해 공이 유니폼을 스쳤습니다.김하성의 시즌 타율은 0.228에서 0.231(104타수 24안타)로 올랐습니다.수비에서도 김하성은 장기를 발휘했습니다.애틀랜타가 3대 0으로 앞선 6회초 2아웃 1, 2루에서 김하성은 스즈키 세이야의 3루 쪽으로 치우친 시속 171㎞ 빠른 타구를 몸을 던져 막았습니다.김하성은 2루에 송구했고 주자가 세이프 판정을 받아 내야 안타가 됐지만, 김하성이 강한 타구를 내야에 가둔 덕에 애틀랜타는 실점을 막았습니다.타구가 좌익수 앞으로 흘렀다면, 2루 주자가 3루를 돌아 홈까지 내달릴 수 있었습니다.이어진 2아웃 만루에서 애틀랜타 선발 브라이스 엘더가 피트 크로-암스트롱을 1루수 앞 땅볼로 처리해 실점 없이 이닝을 끝냈고, 애틀랜타는 컵스를 4대 1로 꺾었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)