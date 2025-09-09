'파죽지세' 금값…3천600달러 넘어 또 사상 최고치

국제 금값이 온스당 3천600달러를 돌파하며 또다시 사상 최고치를 경신했습니다.



금 현물 가격은 8일(현지시간) 런던금시장협회(LBMA)에서 한때 온스당 3천646.29달러에 거래되며 사상 최고가를 기록했다고 로이터 통신이 보도했습니다.



시카고상품거래소(CME)에서 거래된 금 선물 근월물(12월분) 가격은 전날보다 0.7% 상승한 온스당 3천677.40달러에 거래를 마쳤습니다.



국제 금값은 지난 1일 처음으로 3천500달러를 돌파했는데, 불과 1주일 만에 현물 기준으로도 3천600달러 선마저 넘어선 것입니다.



금 투자업체 제이너 메탈스의 피터 그랜트 부사장은 단기적으로 금값이 3천700∼3천730달러까지 상승 모멘텀(추진력)을 이어갈 수 있다고 전망했습니다.



파이낸셜타임스(FT)는 미국의 기준금리 인하가 임박했다는 예상과 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 우려가 금 가격을 가파르게 밀어올렸다고 지적했습니다.



또 미국의 인플레이션(물가 상승)과 증가하는 국가부채에 대한 우려가 안전자산으로서 미 달러화의 매력을 떨어뜨린 점도 영향을 미쳤다고 분석했습니다.



FT에 따르면 금값은 최근 3개월 새 9%, 올해 들어서는 무려 37%나 상승했습니다.



지난 5일 발표된 미국의 고용 보고서에서 고용 지표가 예상보다 부진한 것으로 나타나면서 시장은 미국 기준금리 인하를 거의 기정사실화하고 있습니다.



(사진=게티이미지코리아)