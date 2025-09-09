고 서희원 묘비에 새겨진 글귀…"영원히 함께" 커플 타투 그대로

이미지 확대하기

가수 구준엽이 지난 2월 세상을 떠난 아내 故 서희원의 묘를 5개월째 지키고 있다.9일 중국 언론매체는 근처 주민들의 말을 인용해 대만 신베이시 금보산 '로즈가든'에 안장된 고인의 묘역 앞에 구준엽이 하루도 빼놓지 않고 모습이 목격된다고 보도했다.구준엽은 비바람이 몰아치고 따가운 햇빛이 쏟아져도 빠지지 않고 고인의 묘를 찾는 것으로 알려졌다. 한 시민은 "묘 앞 잔디가 발에 밟혀 색이 바랠 정도"라고 전하며, "비가 오면 우산을 쓰고 뜨거운 햇빛을 가리려고 양산을 펴기도 한다."고 설명했다.최근 공개된 묘비에는 특별한 문구가 새겨져 있다. 영어로 "REMEMBER TOGETHER FOREVER"라는 글귀와 함께 한글로 "영원히 사랑해 -준준"이라 적혀 있다. 이는 생전 서희원과 구준엽이 결혼 직후인 2022년 목과 쇄골에 새겼던 커플 타투 문구이기도 하다. 두 사람의 사랑의 증표가 그대로 묘비에 새겨진 것이다.시민들이 촬영한 사진에 따르면 묘비에는 먼지 하나 없이 닦여 있었고, 매일 새 꽃과 정성스레 준비한 사진이 놓여 있었다. 구준엽은 아내가 생전에 즐겨 마셨던 커피와 빵을 챙겨오거나 직접 국수를 요리해 가져오기도 한다.서희원의 매니저 역시 "구준엽은 당분간 대만을 떠나지 않을 것"이라며 "조금이라도 아내와 가까이 있고 싶어 한다"고 전했다.20여 년 전 뜨거운 사랑을 했지만 현실적인 이유로 헤어졌던 서희원과 구준엽은 2022년 극적으로 재회, 법적인 부부가 되어 대만에서 신혼생활을 했으나 2025년 초 서희원이 여행 도중 급격히 건강히 악화돼 세상을 떠났다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)