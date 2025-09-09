뉴스

'최악 가뭄' 강릉에 13일 비 소식…시민들 "제발 많이 와주길"

유영규 기자
작성 2025.09.09 10:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'최악 가뭄' 강릉에 13일 비 소식…시민들 "제발 많이 와주길"
▲ 강릉 가뭄

극심한 가뭄을 겪는 강원 강릉에 이번 주말 단비가 내릴 전망입니다.

오늘(9일) 강원지방기상청에 따르면 오는 13일 한반도를 지나는 저기압의 영향으로 강릉을 포함한 영동 지역에 비가 올 확률이 오전 80%, 오후 70%로 예상됩니다.

영서에도 오전에 80%, 오후에 70% 확률로 비가 내릴 가능성이 있습니다.

이후 오는 14일부터는 도 전역에 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.

다만 기상청은 북태평양고기압 가장자리 위치와 열대 요란 등 우리나라 주변 기압계 변화에 따라 강수 지역과 시점이 변경될 가능성도 있을 것으로 내다봤습니다.

이에 지역별 예상 강수량 등은 오는 11일 발표될 전망입니다.

주말 비 가능성에 강릉지역 맘카페 등 온라인 커뮤니티에는 "제발 예보가 틀리지 않기를 바란다", "제발…하늘만 바라보게 된다", "제발 많이 와주길" 등의 반응이 이어졌습니다.

또 다른 시민들도 "하루에도 수십 번 일기예보를 들어가 본다. 제발 예보가 맞길 바란다", "비 소식에 기분이 좋아진다"는 등 비 예보를 반가워했습니다.

한편 강릉시민 18만 명이 사용하는 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 오늘 오전 10시 기준 12.2%(평년 70.9%)로 전날보다 0.2%포인트 떨어졌습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지