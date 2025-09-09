신한투자 "금 가격 '파죽지세'…올해 말 4천 달러 가능성"

▲ 신한투자증권

신한투자증권은 오늘(9일) "최근 금 가격 급등이 미국의 기준금리 인하 기대만으로는 설명하기 어렵다"며 "올해 말 온스당 4천 달러에 이를 수 있다"고 전망했습니다.하건형 연구원은 오늘 보고서에서 "최근 금 가격 상승 동인으로 약달러와 금리 인하 기대가 거론된다"며 "이런 점이 금 가격 상승에 일조하긴 했으나 지배적 요인은 아니다"라고 평가했습니다.지난 2∼4일 금 가격 랠리에는 약달러가 동반됐으나 8일 이후 달러화 약세가 주춤한 상황입니다.금리 인하 기대 역시 최근 고조되긴 했지만, 지난 5∼6월 관세 충격으로 발생한 금리 인하 기대 수준과 유사하며 당시 금 가격 상승은 제한적이었다는 게 하 연구원의 설명입니다.하 연구원은 금 가격 강세에는 구조적 원인이 자리한다고 봤습니다.그는 "먼저 세계 분절화 심화로 주요국 중앙은행이 금 매수에 나섰다"면서 "러시아-우크라이나 전쟁 이후 각국 중앙은행은 미 달러 자산의 신뢰성에 대한 근본적인 의문을 제기하며 2010년대 중후반에 비해 금 매수 규모를 늘렸다"고 전했습니다.2015∼2019년 연평균 130t이었던 중앙은행의 금 보유 순증 규모는 2022∼2025년 상반기 연평균 260t으로 늘었습니다.올해 상반기 금 보유 순증 규모는 210t으로 소폭 둔화했으나 여전히 과거에 비해 높은 수준입니다.올해 들어 두드러지게 나타나는 상장지수펀드(ETF)를 통한 금 매수세도 신고가를 이끈 배경으로 판단했습니다.하 연구원은 "일반적으로 ETF를 통한 금 보유는 포트폴리오 측면에서 각종 위험을 줄이기 위해 활용하는 방식"이라며 "경기와 정책 불확실성으로 인해 작년까지 제한됐던 ETF를 통한 금 매수가 올해 들어 활발히 전개됐다"고 설명했습니다.아울러 "주요 선진국의 인위적 저금리 유도로 대표되는 금융억압 정책으로 재정건전성 우려와 물가 우려가 커지면서 금 매수를 자극했다"면서 "이로 인해 채권 기간 프리미엄(장기 채권을 보유함으로써 발생하는 추가 수익률) 상승과 함께 금 가격 상승세가 이어지고 있다"고 짚었습니다.그러면서 "세계 분절화 심화에 따른 중앙은행 금 매수세, 금융억압 정책 부작용 헤지(위험회피)를 위해 금 매수세가 이어지는 한 금 가격 상승세는 유지될 전망"이라고 내다봤습니다.하 연구원의 분석에 따르면 금은 최근의 가격 급등에도 여전히 10% 이상 상승 여력이 있는 것으로 평가됩니다.이에 따라 중앙은행이 실질금리와 달러화 약세에 더해 구조적 상승 요인 등을 고려하면 올해 말 금 가격의 모형가격(적정 이론가격)은 온스당 4천 달러까지 오를 수 있다고 봤습니다.하 연구원은 "현재 금 가격 상승을 주도하는 요인이 소멸하지 않는 이상 금 가격 상승세는 이어질 전망"이라면서 "다만 과거와 달리 중앙은행의 금 매수 영향보다 ETF 수급이 금 가격에 영향을 주는 만큼 단기적으로 금 가격의 과열과 진정이 동반될 가능성이 높다"고 말했습니다.지난 5일 뉴욕상업거래소에서 12월 만기 금 선물 종가는 온스당 3천653.3달러로 전장보다 1.3% 올랐고, 금 현물 가격은 1.4% 오른 온스당 3천596.6달러에 거래됐습니다.8일에는 온스당 3천600달러를 넘어 사상 최고치를 경신했습니다.골드만삭스도 최근 보고서에서 연준의 독립성이 훼손되고 이에 따라 투자자들이 미국채의 투자 비중을 금으로 일부 조정할 경우 금값이 온스당 5천 달러에 이를 수 있다고 전망했습니다.