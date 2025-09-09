경찰, 유정복 대선경선 캠프 공무원 강제수사…인천시청 압수수색

▲ 유정복 인천시장

국민의힘 대선 경선 후보였던 유정복 인천시장의 경선 캠프에서 공무원이 활동했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 착수했습니다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날(9일) 오전 인천시청 본관 사무실에 수사관을 투입해 압수수색을 진행 중입니다.경찰은 인천시 임기제 공무원 출신 인사들의 공직선거법 위반 의혹과 관련한 자료를 확보할 예정입니다.인천시 임기제 공무원 출신인 3명은 지난 4월 공무원 신분을 유지하면서 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하거나 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받고 있습니다.앞서 시민단체는 이들 중 상당수가 사표를 냈으나 퇴직 처리가 되지 않은 상태로 캠프에서 활동하면서 사실상 불법 선거 운동을 했다고 주장했습니다.또 의혹 당사자인 10명 가운데 일부는 논란이 일자 인천시로 복귀해 사직 철회 요청서를 내기도 했다고 시민단체 측은 전했습니다.공직선거법은 당내 경선 과정에서 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동을 금지하고 있습니다.경찰 관계자는 "인천시청에서 압수수색을 진행 중인 것은 맞다"며 "구체적인 사안은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)