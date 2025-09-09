광명 아파트서 초등생 여아 끌고 가려던 10대 고교생 긴급체포

▲ 경기 광명경찰서

경기 광명시 한 아파트에서 엘리베이터를 타고 집으로 가던 여자아이를 따라 올라간 뒤 끌고 가려 한 10대 남학생이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 광명경찰서는 미성년자 약취 미수 혐의로 고등학생 A군을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.A군은 전날 오후 4시 20분께 광명시의 한 아파트에서 초등학생 B양을 따라 엘리베이터에서 내린 뒤 입을 막고 끌고 가려 한 혐의를 받고 있습니다.그는 B양이 큰 소리로 울며 저항하자 그대로 달아났습니다.이후 B양은 부모에게 피해 사실을 알렸고, 부모가 엘리베이터 CCTV를 확인한 뒤 같은 날 오후 6시 55분쯤 경찰에 신고했습니다.출동한 경찰은 A군의 신원을 확인한 뒤 오후 9시 45분께 자택에 있던 A군을 체포했습니다.경찰은 A군을 상대로 범행 동기를 조사하는 한편 해바라기센터를 통해 B양으로부터 피해 진술을 받을 예정입니다.경찰 관계자는 "서로 안면이 있는 사이인지, 어떤 목적으로 범행했는지는 아직 조사되지 않았다"며 "피의자 역시 미성년자로 야간에 조사가 불가능해 이날 주간 시간을 통해 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)