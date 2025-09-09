"자진 출국 아닌 추방이라고?" "범죄 활동을!" 말 다른 장관…"싹 잡아가나!" 트럼프 이민 단속 '초스피드' 이유가 (트럼프 NOW)

이번 불법 체류 단속의 주무장관인 미국 국토안보장관은 구금된 사람들 상당수가 법에 따라 추방될 거라고 말했습니다.



자진 출국 형태로 귀국할 거라는 우리 정부 설명과 엇갈리는 발언인데, 일부 구금자는 불법 체류 이상의 범죄도 저질렀다고 말했습니다.



놈 장관이 우리 정부가 추진하는 자진출국과 불이익이 따르는 추방의 의미를 구분해서 말한 것인지는 명확하지 않습니다.



또 퇴거명령을 준수하지 않거나 범죄를 저질렀다고 말한 대상이 한국인을 가리키는지 구금된 사람 전체를 말하는지도 불분명합니다.



다만 놈 장관은 트럼프 대통령의 뜻이 확고하다고 말했습니다.



정부는 '자진 출국' 형태로 구금 한국인들을 귀국시키는 방향으로 미 측과 실무급에서 합의했지만 아직 미국 측의 관련 절차가 완료되지 않은 것으로 알려졌습니다.



정부는 절차가 완료되는 대로 이르면 오는 10일 전세기를 이용해 한국인 노동자들을 귀국시킨다는 계획입니다.



한편 미국 연방 대법원은 로스앤젤레스(LA) 등 캘리포니아 남부 지역에서 무작위식 이민 단속에 일시 제동을 건 하급 법원 명령을 뒤집고 또다시 트럼프 행정부의 손을 들어줬습니다.



미 연방 대법원은 이날 이민 당국이 LA 등에서 불법체류자들이 밀집한 곳을 급습해 벌이는 무작위 단속·체포를 계속 진행할 수 있다고 결정했습니다.



전미일용직노동자조직네트워크의 법률 책임자 크리스 뉴먼은 이번 대법원 결정이 다른 주요 도시에서도 공격적인 이민 단속을 부추길 것이라고 전망했습니다.



뉴먼은 "대법원 다수 의견은 백인이 아닌 평범한 노동자들이 표적임을 분명히 했으며, 실질적으로 트럼프가 그들의 헌법적인 권리를 짓밟는 것에 승인 도장을 찍은 셈"이라고 비판했습니다.



