미 대법, LA서 '이민자 무작위 단속' 허용…제동 건 하급심 뒤집어

▲ 6월 미 LA에서 이민 단속 반대 시위 현장 투입된 경찰들

미국 연방 대법원이 로스앤젤레스(LA) 등 캘리포니아 남부 지역에서 무작위식 이민 단속에 일시 제동을 건 하급 법원 명령을 뒤집고 또다시 트럼프 행정부의 손을 들어줬습니다.현지시간 8일 AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 미 연방 대법원은 이날 이민 당국이 LA 등에서 불법체류자들이 밀집한 곳을 급습해 벌이는 무작위 단속·체포를 계속 진행할 수 있다고 결정했습니다.앞서 지난 7월 11일 LA 연방법원의 마아미 E. 프림퐁 판사는 이민자 권리 옹호 단체와 LA시·카운티 등 지방 정부들이 제기한 소송에서 당국의 단속 방식이 헌법을 위반했다는 이유로 임시 금지 명령을 내렸으며, 지난달 제9연방순회항소법원도 이 명령을 유지한 바 있습니다.하지만 연방 대법원은 이날 6대 3 결정으로 이 임시 금지 명령을 해제하고 트럼프 행정부의 기존 이민 단속 방식을 허용했습니다.보수 성향의 브렛 캐버노 대법관은 하급심 결정이 이민세관단속국(ICE) 요원들의 일시적 검문 권한을 지나치게 제한해 "합법적 이민 단속 노력을 위축시킬 것"이라고 밝혔습니다.반면 진보 성향의 소니아 소토마요르 대법관은 다른 두 소수파 대법관과 함께 쓴 반대 의견서에서 "수많은 사람이 단순히 외모, 억양, 육체노동으로 생계를 유지한다는 이유만으로 붙잡혀 땅에 내동댕이쳐지고 수갑이 채워졌다"며 "오늘 대법원은 불필요하게도 더 많은 이들이 똑같은 굴욕을 당할 수 있게 했다"고 지적했습니다.이날 연방 대법원 판결은 긴급 가처분 명령에 대한 결정이며, 본안 소송은 캘리포니아에서 계속 진행 중입니다.이 소송의 원고들은 LA 등 일대에서 미 이민당국이 갈색 피부를 가진 중남미 등 출신 이민자들을 표적으로 삼아 이들이 주로 일하거나 모이는 곳을 급습하고 아무나 붙잡아 체류 신분을 확인한 것은 위법적이며 인종차별이라고 주장했습니다.전미일용직노동자조직네트워크의 법률 책임자 크리스 뉴먼은 이번 대법원 결정이 다른 주요 도시에서도 공격적인 이민 단속을 부추길 것이라고 전망했습니다.뉴먼은 "대법원 다수 의견은 백인이 아닌 평범한 노동자들이 표적임을 분명히 했으며, 실질적으로 트럼프가 그들의 헌법적인 권리를 짓밟는 것에 승인 도장을 찍은 셈"이라고 비판했습니다.무차별적 이민 단속의 피해자로 이번 소송에 참여한 원고 페드로 바스케스 페르도모는 이날 성명에서 ICE 요원들이 단속 당시 자신을 왜 검문했는지 설명하지 않았고 영장도 제시하지 않았다면서 이런 방식을 허용해 준 대법원에 반발했습니다.페르도모는 "나는 아무런 가치도 없는 존재처럼 취급받았고, 감금돼 추위에 떨며 굶주렸다"며 "이제 대법원이 그런 처우가 괜찮다고 하는 것인가? 그건 정의가 아니라, 배지를 단 인종차별"(racism with a badge)이라고 말했습니다.캐런 배스 LA 시장은 "오늘 이 나라의 최고 법원은 백악관과 가면을 쓴 연방 요원들이 아무런 증거나 영장 없이 앤젤리노(LA시민)들을 인종적으로 차별해 거리에서 붙잡아갈 수 있다고 판결했다"며 "이 판결은 위험할 뿐만 아니라 미국적이지 않으며, 이 나라 자유의 근간을 위협하는 것"이라고 비판했습니다.배스 시장은 "우리는 백악관도, 대법원도 우리를 분열시키도록 두지 않을 것"이라며 "트럼프 행정부가 여러분의 권리와 존엄, 안전을 위협하더라도 나는 결코 싸움을 멈추지 않을 것"이라고 다짐했습니다.팸 본디 미 법무장관은 이날 SNS에 올린 글에서 대법원 결정을 "또 하나의 거대한 승리"라고 환영한 뒤 "이제 이민세관단속국은 사법부의 세세한 간섭 없이 캘리포니아에서 순회 단속을 계속 실행할 수 있다"고 밝혔습니다.CNN은 대법원의 이번 판결이 법적으로는 소송에 참여한 남부 캘리포니아 7개 카운티에 적용되지만, 트럼프 행정부의 이민 단속이 한층 더 광범위해지는 시기에 내려졌다면서 "당국자들은 다른 곳에서도 비슷한 관행에 대한 암묵적 승인으로 해석할 가능성이 크다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)