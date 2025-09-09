적벽강의 독특한 암석·포도송이 닮은 화산암, 천연기념물 된다

▲ 부안 격포리 페퍼라이트

해안가 절벽을 따라 형성된 독특한 암석 등 지질유산이 천연기념물이 됩니다.국가유산청은 전북 부안의 '부안 격포리 페퍼라이트'와 '부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조'를 각각 천연기념물로 지정할 계획이라고 밝혔습니다.페퍼라이트는 화산암과 퇴적암이 파편처럼 한데 섞인 암석을 일컫는 말로, 부안 격포리의 페퍼라이트는 두께가 1ｍ 안팎인 독특한 모양의 암석층입니다.뜨거운 용암과 퇴적물이 뒤섞여 굳어진 암석 모습이 마치 후추를 뿌린 것 같이 보인다고 해서 페퍼라이트라는 이름이 붙여졌습니다.국가유산청은 "일반적으로 암석 경계를 따라 얇은 띠 형태로 생성되는 페퍼라이트와 달리 부안 격포리는 국내에는 보기 드물게 두꺼운 규모"라고 설명했습니다.함께 지정 예고된 부안 도청리의 솔섬 응회암 내 구상구조는 수락마을 앞바다에 있는 섬으로, 썰물이 되면 육지와 연결되는 곳입니다.솔섬은 약 8천700만 년 전인 후기 백악기 시대 화산 활동으로 만들어졌습니다.섬의 하부 응회암 안에는 마치 포도송이와 같은 형태가 나타나는데, 국내외에서 사례를 찾아보기 힘든 화산암 구조로 학술 가치가 큽니다.(사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)