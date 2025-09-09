멕시코서 기차가 선로 건너던 버스 들이받아…"10명 사망"

▲ 8일(현지시간) 멕시코 버스-기차 충돌 사고 현장

현지시간 8일 멕시코 중부에서 이층 버스와 열차 간 충돌 사고로 최소 10명이 숨지고 60여 명이 다쳤다고 멕시코 당국이 밝혔습니다.멕시코주 시민안전보호부와 검찰에 따르면 이날 새벽 멕시코시티에서 차량으로 2시간 정도 떨어진 아틀라코물코 인근 지역에서 화물 열차가 도로와 교차하는 기찻길을 건너던 여객용 이층 버스 오른쪽을 강하게 들이받았습니다.이 사고로 버스 탑승객 중 적어도 10명이 사망하고 40여 명의 부상자가 발생했다고 멕시코 당국이 밝혔습니다.로이터통신은 부상자 숫자를 61명으로 보도했습니다.현지 SNS에는 충돌 당시 상황과, 사고 직후 촬영된 것으로 추정되는 현장 사진 및 동영상이 공유됐습니다.일부 게시물을 보면 차량으로 가득한 도로에서 버스가 앞차를 따라 철로 구간 교차로를 건너던 중 갑자기 기차와 부딪친 뒤 빠른 속도로 끌려가는 모습을 볼 수 있습니다.이 충격으로 버스 상층부는 형체를 알아볼 수 없을 만큼 완전히 파손된 것으로 나타났습니다.지붕이 완전히 날아간 버스 2층에서 일부 탑승객이 애타게 도움을 요청하는 모습도 영상에 담겼습니다.아틀라코물코 시청은 보도자료를 내 "산업단지 내 철도 인근 도로에서 안타까운 참사가 보고됐다"며, 유족과 피해자를 위로했습니다.해당 화물열차 운영사인 'CPKC'(Canadian Pacific Kansas City)는 성명에서 "희생자들에게 애도를 표하며, 사고 수습을 위해 당국에 협조 중"이라고 밝혔습니다.캐나다에 본사를 둔 CPKC는 멕시코∼미국∼캐나다를 연결할 수 있는 약 3만 2천㎞ 철도 노선을 운영하고 있다고 홈페이지에서 소개하고 있습니다.에네마스(N+) 등 현지 매체들은 현장에 신호기나 차단기 같은 안전 시설이 미비했거나 제대로 작동하지 않았을 가능성에 대해 당국에서 수사할 것으로 보인다고 짚었습니다.AP통신은 멕시코 당국 최신 보고서를 인용해 지난해 멕시코 철도 관련 사고 건수가 800건으로 2020년 602건보다 늘었다고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)