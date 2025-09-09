국내은행 자본여력 확대…2분기 BIS 총자본비율 15.95%

▲ 은행ATM

2분기 국내은행 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 개선됐습니다.9일 금융감독원에 따르면 6월 말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.95%로 전 분기(15.66%) 대비 0.29% 포인트 상승했습니다.보통주자본비율은 13.57%로 전 분기(13.19%)보다 0.38% 포인트 올랐으며, 기본자본비율도 14.87%로 같은 기간 0.36% 포인트 상승했습니다.이는 상반기 원/달러 환율 하락 등으로 은행의 당기 순이익이 견조한 흐름을 지속하고 외화대출자산의 위험가중자산 환산액이 감소한 데 따른 것이라고 금감원은 설명했습니다.BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표입니다.금감원은 6월 말 기준 모든 국내은행이 자본규제비율을 크게 상회하는 등 양호한 수준이라고 평가했습니다.금융당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%입니다.총자본비율 기준으로 우리·KB·신한·씨티·SC·카카오 등이 16.0%를 넘어 매우 안정적인 모습을 보였으며, BNK는 13.96%로 상대적으로 낮은 수준이었습니다.보통주자본비율은 씨티·SC·카카오·수출입·토스가 14% 이상, KB·하나·신한·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높았습니다.(사진=연합뉴스)