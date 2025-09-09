[자막뉴스] 그동안 카톡 못 지워 어떻게 했나…매일 5분 넘은 삭제만 71만 건

카카오톡이 메시지 삭제 가능시간을 기존 5분에서 24시간으로 늘린 지 한달, 개편 이후 삭제 이용 건수가 직전 대비 327%나 늘어난 거로 나타났습니다.



특히 이전에는 지우지 못했던 '5분이 지나 삭제한 메시지'는 하루 평균 71만 건에 달했습니다.



앞서 카카오는 지난달 12일 메시지 삭제 가능 시간을 5분에서 24시간으로 확대했습니다.



삭제 흔적도 바꿔 기존에는 삭제한 사람의 말풍선에 표기가 남아 발신자가 누군지 드러났지만, 업데이트 이후엔 불필요한 오해가 없도록 누가 남겼는지 모르게 "메시지가 삭제되었습니다"라는 문구만 남습니다.



발송 후 5분 지나 삭제된 메시지가 매일 평균 71만건에 달한다는 건 단순 편의 기능을 넘어 카톡 이용자들의 생활 패턴을 바꾸고 있다는 평갑니다.



전문가들은 특히 삭제 기능 개편이 이용자의 실수에 대한 불안감을 줄여주는 심리적 안전망을 제공한다고 분석했습니다.



기존 5분은 오타 수정이나 발신 실수를 방지하기엔 턱없이 부족했다는 겁니다.



카카오톡은 올해말까지 친구탭 전화번호부 형태에서 SNS형 피드로 전환, 오픈채팅 숏폼 중심 콘텐츠 공간 재구성 등 대대적인 개편을 준비하고 있는데, 이런 대화 플랫폼에서 콘텐츠 소셜 커뮤니케이션 허브로의 변화 흐름에도 도움을 준다는 분석입니다.



카카오톡은 현재 대표적인 국민 SNS의 하나로 국내 이용자만 4천만명에 달합니다.



