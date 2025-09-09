임영웅, 오늘(9일) 서울 공연 티켓 오픈…또 한 번의 '예매 전쟁'

가수 임영웅의 서울 콘서트 티켓 예매가 오늘(9일) 오후 8시부터 시작된다.



이번 예매는 NOL 티켓을 통해 진행되며, 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO' 서울 공연을 향한 팬들의 관심이 집중되고 있다. 앞서 인천과 대구 공연이 예매 시작과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록한 만큼, 서울 공연 역시 치열한 '피켓팅'이 예고된다.



임영웅은 이번 전국투어를 통해 다양한 장르의 무대와 다채로운 매력을 선보이며 전 세대 관객을 사로잡을 계획이다. 더욱 풍성해진 무대 연출과 세심하게 구성된 공연으로 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 무대를 준비 중이다.



현재 임영웅은 정규 2집 'IM HERO 2'로 큰 사랑을 받고 있다. 타이틀곡 '순간을 영원처럼'을 비롯한 수록곡들이 음원 차트 상위권에 안착하며 차트를 휩쓸고 있고, '콘서트계의 히어로'로서 자신만의 기록을 계속 경신하고 있다.



또한 그는 무대뿐 아니라 방송에서도 활발히 활동 중이다. KBS2 '불후의 명곡'에 이어 SBS '섬총각 영웅'에 출연해 솔직하고 친근한 매력으로 시청자들과 소통하며 인기를 이어가고 있다.



임영웅의 2025 전국투어 콘서트는 오는 10월 인천 공연을 시작으로 대구, 서울 등 전국 주요 도시에서 펼쳐질 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)