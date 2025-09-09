아빠 되는 곽튜브, 10월 결혼 예비신부는 누구?…"5세 연하의 공무원"

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 오는 10월 결혼을 앞두고 지난 8일 직접 아빠가 된 소식을 전하며 예비신부를 공개했다.



곽튜브가 유튜브 방송을 통해 공개한 예비신부는 5살 연하의 직장인으로, 비연예인이다. 곽튜브는 이번 결혼 발표에서 여자친구에 대해서 "유명해지기 전 만났던 인연"이라며 "바빠지면서 잠시 멀어졌다가 시간이 지나 다시 만나게 됐다"고 연애 과정을 소개했다.



이어 그는 "저보다 훨씬 어리지만 늘 자존감을 올려주고 자신감을 심어주는 친구"라며 예비신부를 향한 애정을 드러냈다.



내성적이면서도 곽튜브를 세심하게 챙겨온 예비신부는, 그의 곁에서 묵묵히 힘이 돼준 존재다. 곽튜브는 "보잘것없는 저를 북돋아주고 함께 걸어와 준 사람"이라고 고백하며 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.



이와 관련해 9일 한 매체는 곽튜브의 예비 신부에 대해서 지방에서 공무원으로 근무 중이며, 두 사람이 장거리 연애에도 각별한 애정과 신뢰를 바탕으로 상당 기간 연인 관계를 이어왔다고 보도했다.



곽튜브는 결혼은 원래 내년 5월로 예정돼 있었지만, 새로운 생명이 찾아오면서 예식은 10월로 앞당겼다. 곽튜브는 이와 관련해 "이제 세 명이 됐다. 너무 큰 축복이라고 생각한다"며 아빠가 된 감격을 전했다.



양가 부모님과의 상견례도 이미 마친 두 사람은, 가족과 가까운 지인들만 모신 비공개 예식을 준비하고 있다. 곽튜브는 "앞으로는 누군가의 남편, 아버지로서 더 성숙하고 행복한 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다.



곽튜브의 소속사 SM C&C는 "곽준빈의 신부는 비 연예인으로, 두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아 오며 평생의 동반자가 되길 약속했다. 아직은 (예비신부가) 안정이 필요한 초기이기에, 두 사람이 조심스러우면서도 감사한 마음으로 새로운 가족을 기다리고 있다는 소식도 함께 전해드린다."고 결혼과 임신 소식을 공식화했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)