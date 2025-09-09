"한국 음식점 맞나요?"…루마니아 한식당에 욱일기 논란

▲ 루마니아 한식당의 일본식 인테리어와 욱일기가 걸려 있는 모습

루마니아 제2의 도시 클루지나포카에 최근 문을 연 한식당이 인테리어에 일본 군국주의의 상징인 욱일기를 내걸어 논란이 되고 있습니다.오늘(9일) 교민 제보에 따르면 이 식당의 이름은 'Bite me Korea'로, 한국식 핫도그를 주력 메뉴로 판매합니다.그러나 내부는 전형적인 일본풍 인테리어로 꾸며졌으며, 욱일기 문양까지 걸려 있어 현지 한인 사회가 반발하고 있습니다.교민들은 "한류가 세계적으로 주목받는 상황에서 이런 엉터리 한식당은 루마니아인들에게 한국 문화에 대한 잘못된 이미지를 심어줄 수 있다"고 비판했습니다.유럽 전역에서 중국인이 운영하는 일부 한식당 역시 부정확한 한글 표기와 잘못된 인테리어로 문제가 되고 있다는 지적이 나옵니다.서경덕 성신여대 교수는 "현지인이 한류를 상업적으로 활용하는 건 막을 수 없지만, 한국 문화를 왜곡하는 요소는 반드시 바로잡아야 한다"며 "'케이팝 데몬 헌터스'를 통해 김밥, 라면 등 한식이 전 세계에서 주목받고 있는 지금, 엉터리 한식당에는 꾸준히 항의해 잘못된 점을 바꿔 나가도록 하겠다"고 밝혔습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)