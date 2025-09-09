'새 전술·새 얼굴' 무한 경쟁 시작됐다!

<앵커>



축구대표팀이 미국과 평가전에서 최전방에 손흥민을 기용하고, 스리백 수비를 가동하는 새로운 전술을 실험했는데요. 전술 실험과 함께 본선을 향한 뜨거운 주전 경쟁도 본격적으로 시작됐습니다.



미국 내슈빌에서 하성룡 기자입니다.



월드컵 예선에서 포백 시스템으로 북중미행 티켓을 따낸 대표팀은 미국과 평가전에서는 수비의 핵 김민재와 김주성, 이한범까지, 해외파 중앙 수비수 3명을 배치하는 스리백 카드를 꺼내 들었습니다.



상대 공격 때는 윙백이 내려와 수비 숫자를 늘리고, 윙백이 상대 진영으로 올라갈 때는 스리백 수비가 그 빈자리를 메우는 유기적인 움직임이 필수인데, 김민재가 수비 전 지역을 커버하고 김주성과 이한범이 협력 수비를 펼치며 피파 랭킹 15위 미국을 꽁꽁 묶었습니다.



[홍명보/축구대표팀 감독 : 준비한 기간 이상으로 선수들이 잘해줬고, 아직까지 이게(스리백) '플랜 A로 바뀐다'라고 말씀드리기는 조금 이르고요. 하지만 좀 더 성장해 간다라는 느낌을 좀 받고 있습니다.]



손흥민이 측면이 아닌 최전방에서 명불허전 실력을 과시하고, 국내파 이동경이 이강인, 황희찬 등 해외파 측면 공격수들과 주전 경쟁을 알린 데 이어,



[이동경/축구대표팀 미드필더 : 흥민이 형이 제가 원하는 부분들을 좀 많이 이야기해 달라고 하시면서 그런 부분에 대해서 좀 많이 맞췄던 것 같고 저도 편하게 경기를 했던 것 같아요.]



A매치 데뷔전에 나선 카스트로프는 27분만 뛰고도 미드필더 중 최다 가로채기를 기록하며 중원에 변화의 바람을 일으켰습니다.



본선 경쟁력을 위한 첫 실험을 마친 홍명보호는, 내슈빌로 이동해 멕시코전 준비를 시작했습니다.



전술 실험에 승리까지 챙기며 활기가 더해진 대표팀은 이제 멕시코를 상대로 2006년 이후 19년 만에 승리를 노립니다.



