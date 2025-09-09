뉴스

'동상이몽2' 미미미누, "5수 끝에 고려대 합격···연세대는 눈에 들지도 않았다" 서장훈 도발

SBS 뉴스
작성 2025.09.09 13:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'동상이몽2' 미미미누, "5수 끝에 고려대 합격···연세대는 눈에 들지도 않았다" 서장훈 도발
미미미누가 연대에 대한 솔직한 마음을 밝혔다.

8일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 186만 구독자 에듀 크리에이터 미미미누가 스페셜 MC로 등장했다.

이날 방송에서 대입 5수를 거치고 고려대학교에 입학한 미미미누는 "홍익대, 동국대, 한양대, 최종 고려대에 합격했다"라고 밝혔다.

이를 듣던 서장훈은 "5수까지 해서 정말 본인 마음에 드는 학교를 간 거냐?"라고 물었다. 고려대에 라이벌 의식을 갖고 있는 연세대 출신의 발언인 것.

이에 미미미누는 "이 말 나올 줄 알았다"라며 "지면 안 된다, 이겨야 된다"라고 눈을 번뜩였다. 그리고 그는 "저는 연대는 눈에 들지도 않았다. 저를 논술에서 3번 연속 떨어뜨렸던 학교, 인재를 못 알아본 학교다"라고 말했다.

이에 서장훈은 "조금 더 잘 나왔으면 연대 들어올 수 있었던 거 아니냐?"라고 다시 물었고 미미미누는 "저는 더 이상 녹화가 어려울 거 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지