예루살렘서 버스에 총격 테러…최소 16명 사상

이스라엘 예루살렘에서 총격 테러가 발생해 6명이 숨지고 10명 넘게 다쳤습니다. 군 당국은 팔레스타인 출신의 총기 테러 용의자 2명을 현장에서 사살했다고 밝혔습니다.



안상우 기자입니다.



총소리가 나자 순식간에 도로로 뛰쳐나온 시민들이 비명을 지르며 대피합니다.



총격 테러가 발생한 것은 현지시간 8일 오전 10시쯤.



이스라엘 예루살렘 북부의 한 버스 정류장에 괴한 2명이 나타나 버스에 타고 있던 시민들을 향해 총격을 가했습니다.



이번 테러로 6명이 숨졌고, 최소 10명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.



[목격자 : 정류장에 정말 사람이 많았어요. 갑자기 총성이 들렸는데 처음에는 작게 들리다가 점점 커졌어요. 서로 바라만 보고 있다가 누군가 테러 공격이라고 외치자 사람들이 달리기 시작했어요.]



테러 용의자는 팔레스타인 지역 출신의 괴한 2명으로 군과 경찰은 용의자 모두 현장에서 사살됐다고 밝혔습니다.



범행에 사용된 무기는 '카를로'라고 불리는 스웨덴제 기관총과 유사한 형태인데, 요르단강 서안을 기반으로 한 팔레스타인 무장단체가 즐겨 쓰는 기종으로 알려졌습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : 우리는 이번 테러를 도운 모든 사람과 이런 지시를 내린 사람을 추적해서 찾아낸 다음 더 강력한 조치를 취할 것입니다.]



군 당국은 용의자 자택을 수색하는 한편, 이들의 출신 지역인 요르단 서안 지구에 병력을 보강해 대테러 작전을 강화하도록 지시내렸다고 밝혔습니다.



