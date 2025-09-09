양주 물류창고 공사장 화재…17명 대피·4명 경상

<앵커>



어제(8일) 오후 경기 양주의 물류창고 건설 현장에서 불이 났습니다. 작업자 4명이 연기를 마셔서 다쳤고, 10명 넘게 대피했습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



건물 내부에서 시뻘건 불길이 보이고, 검은 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나옵니다.



어제 오후 5시 50분쯤 경기 양주시 고암동에 있는 물류창고에서 불이 났습니다.



[김영국/목격자 : 안에서 펑펑 소리가 나는데, 창문이 막 이렇게 흔들릴 정도로 터지는 소리가 나더라고요. 연기가 너무 심해가지고….]



이 불로 건물 내부에서 작업 중이던 노동자 17명이 대피했고, 이 가운데 4명은 연기를 흡입하는 등 경상을 입었습니다.



소방당국은 신고 접수 1시간 만에 관할 소방서 인력이 모두 동원되는 대응 1단계를 발령했고, 3시간 만에 불을 완전히 껐습니다.



경찰과 소방은 건물 지하 2층에서 불길이 시작된 것으로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[아니, (불이) 크게 났네.]



시뻘건 불기둥과 함께 흰 연기가 뿜어져 나옵니다.



어젯밤 9시 10분쯤 경기 김포시 사우동의 한 음식점에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 다친 사람은 없었지만, 음식점 전체가 불에 탔습니다.



어제 저녁 7시쯤에는 경기 가평군의 다세대주택 1층 창고에서 불이 났습니다.



이 불로 주민 6명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.



소방당국은 1톤 트럭 안 적재함에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 신세은)